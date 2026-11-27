El transporte público comienza a incorporar nuevas alternativas de pago en Santa Cruz de la Sierra. La línea de micros 22 inició la implementación del código QR para el cobro de pasajes, una modalidad que busca facilitar las transacciones y evitar los inconvenientes por falta de cambio.

Uno de los responsables de la iniciativa explicó que esta modalidad permitirá a los pasajeros cancelar directamente desde sus celulares. Además, destacó que la línea busca convertirse en una de las primeras en incorporar esta tecnología en el transporte público.

La propuesta también contempla una aplicación que brindará información sobre las líneas de micros que pueden llevar a los usuarios hasta sus destinos. Para ello, todavía está pendiente la instalación de equipos GPS en las unidades.

La implementación oficial está prevista hasta el 15 de diciembre, según explicaron los responsables del proyecto, quienes esperan que el sistema esté habilitado para todos los usuarios.

La iniciativa fue bien recibida por los pasajeros, que destacaron la comodidad de no depender del dinero en efectivo. “A veces llevamos billetes grandes y supongo que es para facilitar el pago”, comentó una de las usuarias.

Otros pasajeros señalaron que el QR evitará problemas cuando los conductores no tienen cambio. “A veces no hay cambio, te dan unos 50 y no te quieren devolver o bien te bajan por el hecho de que no llevas suelto”, manifestó otro usuario.