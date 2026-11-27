La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció cortes temporales de circulación vehicular en la carretera nueva Cochabamba-Santa Cruz, desde el miércoles 3 hasta el viernes 5 de diciembre de 2026, debido a trabajos de conservación vial en tres sectores de la ruta.

De acuerdo con el comunicado de la ABC, las restricciones se aplicarán durante siete horas, desde las 07:00 hasta las 14:00, en los sectores de Colomi, Locotal y Padresama, donde se desplegarán maquinaria pesada y personal técnico para ejecutar los trabajos programados.

Los puntos intervenidos serán los siguientes:

Colomi: sector de retenes, kilómetro 40.

Locotal: kilómetro 90.

Padresama: kilómetro 150.

La entidad recomendó a los transportistas, conductores particulares y usuarios de esta carretera tomar previsiones, organizar sus viajes con anticipación y evitar circular por los sectores intervenidos durante los horarios establecidos, para prevenir inconvenientes.

Trabajos de conservación

Asimismo, la ABC informó que los trabajos forman parte de las tareas de conservación vial que se ejecutan en la Red Vial Fundamental, con el despliegue de personal y maquinaria para mantener la transitabilidad de las carreteras.

La institución también señaló que realiza un monitoreo permanente de las rutas y trabaja las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender cualquier eventualidad, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

Para obtener información sobre el estado de las carreteras, los usuarios pueden comunicarse al número 71219232 o ingresar al portal de transitabilidad de la ABC: https://transitabilidad.abc.gob.bo.