La Policía Boliviana informó sobre el secuestro de 440 cartuchos de dinamita, 400 metros de mecha lenta de seguridad, 100 fulminantes y Bs 50.000 en efectivo, elementos que fueron encontrados durante operativos realizados en las últimas horas, en el contexto de la marcha convocada por la Central Obrera Boliviana para esta jornada.

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, explicó que uno de los casos involucra a José Huanca Aliaga, de 28 años, de ocupación minera, quien llevaba en un maletín azul un rollo de mecha lenta de seguridad y 100 fulminantes o detonadores mecánicos.

En otro operativo fue aprehendida una segunda persona con material explosivo. De acuerdo con el jefe policial, ambos casos estarían relacionados con la intención de participar en la movilización y el material secuestrado presuntamente iba a ser utilizado durante el desarrollo de la marcha.

"Lo que más nos preocupa como Policía Boliviana, en el marco de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la paz social, es haber encontrado y secuestrado estos artefactos explosivos: 440 cartuchos de dinamita y 400 mechas lentas en gran cantidad que pretendían ser utilizados precisamente en el desarrollo de esta marcha", manifestó.

Bs 50.000 presuntamente para pagar a movilizados

La autoridad también informó sobre otros dos casos en los que fueron arrestados Raúl Soto Gutiérrez, de 38 años, y un hombre de 45 años, ambos vinculados a actividades mineras y agrícolas, respectivamente.

El primero transportaba Bs 25.000 en una mochila negra, mientras que al segundo se le encontró otra mochila con Bs 25.000 en billetes de distintos cortes.

Según la hipótesis preliminar de la Policía, los Bs 50.000 estaban destinados al pago de personas que participarían en la movilización de la COB. El comandante señaló que esta situación genera dudas sobre la participación voluntaria de los movilizados.

Los cuatro implicados fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público. En el caso de los explosivos, se inició una investigación por los delitos de tenencia, porte y portación ilegal de explosivos, con el objetivo de establecer su procedencia, quién los adquirió y cuál era el uso que se pretendía darles.

El comandante pidió a la dirigencia nacional de la COB garantizar que la movilización se desarrolle de manera pacífica y advirtió que la Policía intervendrá ante eventuales bloqueos, actos de vandalismo o hechos de violencia.

Entretanto, la COB ratificó la marcha para esta tarde, con la participación de organizaciones sociales y del magisterio urbano, que exige la eliminación del anteproyecto de descentralización educativa y reclama que el diálogo se instale directamente con el presidente Rodrigo Paz.