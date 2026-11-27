Después de más de 10 días de búsqueda, la Policía encontró sin vida a Pamela Patricia Ovando, quien estaba desaparecida desde el 14 de noviembre. Su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa de yute rosada, semienterrado y en avanzado estado de descomposición, entre matorrales de la comunidad Turobito, en el municipio de Warnes, Santa Cruz.

El hallazgo se produjo durante los operativos de búsqueda que realizaban efectivos policiales con el apoyo de perros especializados en la detección de restos humanos. La búsqueda se había extendido desde el día anterior hasta que los canes permitieron localizar el lugar donde se encontraba el cuerpo.

“Se ha podido evidenciar que por las características de la vestimenta se trataría de la víctima que estaba desaparecida desde el 14 de noviembre. En tal sentido estamos a la espera del fiscal y el personal especializado para que puedan hacer el levantamiento del cadáver”, informó el coronel Luis Meneses Estrada, comandante policial de Montero-Norte Integrado, en contacto con Notivisión.

Al ser consultado sobre las condiciones en las que encontraron a la mujer, el jefe policial explicó que estaba dentro de una bolsa de yute de color rosado.

“La víctima se encuentra en una bolsa de yute color rosado y esto cabe destacar que los perros especializados en búsqueda de restos humanos han podido detectar con la ayuda de canes. Se ha podido encontrar, estoy caminando y buscando desde el día de ayer, estuvimos trabajando sobre este tema, pero ya al fin ya se ha podido dar con la ayuda de los canes”, señaló.

Meneses también confirmó que el cuerpo estaba completamente en estado de descomposición. “Sí, completamente en estado de descomposición, se puede ver a la víctima que está en estado de descomposición, ya trasmina mal olor y todo eso”, afirmó.

Su pareja es el principal sospechoso

Tras el hallazgo, la Policía informó que busca a la pareja de Pamela, quien se encuentra prófugo y es considerado el principal sospechoso del caso.

“Se presume que el autor sería su pareja, que está prófugo, pero se está tras las pesquisas, se está trabajando sobre la búsqueda de esta persona. Ojalá podamos encontrarlo lo más pronto posible”, manifestó el comandante policial.

Personal de la División de Homicidios llegó hasta la comunidad Turobito para realizar el levantamiento legal del cadáver y continuar con las actuaciones investigativas que permitan esclarecer las circunstancias de la muerte de Pamela y dar con el paradero del sospechoso.