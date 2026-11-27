El dólar paralelo en Bolivia registró variaciones en sus precios de compra y venta entre el lunes 23 y el viernes 27 de noviembre. Durante las cinco jornadas, las cotizaciones presentaron subidas y bajas, con un incremento al cierre de la semana respecto a los valores registrados el primer día.

La cotización de venta comenzó en Bs 12,00 y terminó en Bs 12,08, mientras que el precio de compra pasó de Bs 11,96 a Bs 12,05. Sin embargo, los valores más altos de ambas referencias se registraron el jueves 26, cuando la compra llegó a Bs 12,07 y la venta a Bs 12,10.

Así se movió el dólar paralelo durante la semana

El lunes 23 de noviembre, el dólar paralelo se cotizó en Bs 11,96 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

El martes 24, el precio de compra subió a Bs 12,00 y el de venta llegó a Bs 12,04. Al día siguiente, el miércoles 25, ambas referencias volvieron a incrementarse: la compra alcanzó los Bs 12,05 y la venta llegó a Bs 12,07.

El jueves 26, las cotizaciones registraron otro aumento. El precio de compra pasó a Bs 12,07 y el de venta se situó en Bs 12,10, los valores más altos de las cinco jornadas.

Para este viernes 27, el mercado presentó una nueva variación a la baja. La compra descendió a Bs 12,05 y la venta cayó a Bs 12,08, según los datos proporcionados.

Cotización del dólar paralelo en Bolivia al viernes 27 de noviembre de 2026, con el precio de compra en Bs 12,05 y el de venta en Bs 12,08.

¿Cuánto subió el dólar paralelo entre el inicio y el cierre de la semana?

Al comparar las cotizaciones del lunes 23 con las del viernes 27 de noviembre, el precio de compra pasó de Bs 11,96 a Bs 12,05, lo que representa un incremento de Bs 0,09 por dólar.

En el caso de la venta, el valor subió de Bs 12,00 a Bs 12,08, con una diferencia de Bs 0,08.

De esta manera, el dólar paralelo cerró la semana con cotizaciones superiores a las del inicio, pese a los descensos registrados el viernes. Aunque las referencias terminaron por encima de sus valores iniciales, ambas habían alcanzado sus máximos semanales el jueves 26.

Las cotizaciones corresponden al dólar paralelo y no deben confundirse con el tipo de cambio oficial.