El fenómeno de El Niño y los efectos del cambio climático mantienen en alerta a las autoridades de Defensa Civil por la presencia de eventos climáticos extremos en distintas regiones del país. El viceministro de la institución, Roberto Rivero, advirtió que mientras algunas zonas enfrentan sequías, otras registran fuertes lluvias e inundaciones que provocan el desborde de ríos y afectan a las familias.

La autoridad explicó que una de las características de este fenómeno es la presencia de condiciones climáticas extremas en un mismo periodo, con escasez de agua en algunas regiones y precipitaciones intensas en otras.

"Tenemos sequías en unas regiones, en la parte andina de Bolivia, tenemos inundaciones también en La Paz, tenemos inundaciones en el Trópico, tenemos inundaciones en Santa Cruz y así sucesivamente", señaló.

Rivero sostuvo que la atención de estas emergencias requiere una coordinación entre los gobiernos municipales, las gobernaciones y el nivel central, para movilizar recursos y responder oportunamente a las necesidades de las comunidades afectadas.

Atención a inundaciones y sequías

El viceministro informó que Defensa Civil coordinó acciones con diferentes municipios de Santa Cruz y La Paz para atender las inundaciones, además de intervenir en situaciones como el derrumbe del puente en Totora.

En el caso de la sequía, indicó que se movilizó un camión cisterna con capacidad para 10.000 litros hacia la regional de Camini. También mencionó las labores de apoyo para desbloquear el sector del canal Ravelo, afectado por derrumbes y que interrumpió el suministro de agua potable a la ciudad de Sucre.

Respecto a la emergencia en Tipuani, Rivero explicó que, aunque todavía no llegaron hasta el municipio, mantuvieron contacto con la Alcaldía, desde donde les informaron que se estaban realizando trabajos de control con maquinaria prestada por empresas mineras.

La autoridad advirtió que las inundaciones en esa población podrían repetirse debido a sus características geográficas y pidió avanzar en la construcción de defensivos.

"Esto es algo predecible, especialmente, la población de Tipuani. Sabemos que va a volver a ocurrir, esto recién comienza", manifestó.

Asimismo, llamó a la población a mantenerse atenta a las alertas emitidas por las instituciones correspondientes y pidió coordinación entre los distintos niveles del Estado para activar las acciones de emergencia.

Gestionan $us 100 millones y apoyo de organismos internacionales

En cuanto a los recursos económicos para enfrentar los desastres naturales, Rivero informó que se activaron gestiones con organismos internacionales. Precisó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) habilitó una línea de crédito de $us 100 millones destinada a atender sequías y otros eventos adversos.

También indicó que se trabaja con el Banco Mundial y que para el lunes está prevista una reunión con la CAF, que destinó $us 1.000 millones para Sudamérica, aunque todavía no se definió el monto que corresponderá a Bolivia.

Anuncian cuatro helicópteros y gestión para incorporar drones

Rivero también se refirió a la necesidad de fortalecer el equipamiento para responder a las emergencias en zonas de difícil acceso. Informó que el Gobierno anunció el alquiler y la reparación de aeronaves para contar con cuatro helicópteros destinados a atender estas situaciones.

Además, señaló que se iniciaron gestiones con Airbus para evaluar la incorporación de drones con capacidad de carga, que puedan apoyar en tareas de asistencia y evacuación en lugares inaccesibles.

"Hoy en día ya no es tanto la cantidad de personas que movilizamos, sino la tecnología que ponemos encima para que activa, para ayudar a las poblaciones lo más pronto posible", sostuvo.

El viceministro explicó que estas gestiones forman parte de los esfuerzos para equipar a las unidades especializadas en emergencias y mejorar la capacidad de respuesta ante los fenómenos climáticos que afectan al país.