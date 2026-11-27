La cotización oficial de la divisa estadounidense registró variaciones durante la semana del 23 al 27 de noviembre, según los registros del Banco Central de Bolivia (BCB).
27/11/2026 12:44
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La cotización oficial del dólar en Bolivia registró un incremento durante la última semana de noviembre. Entre el lunes 23 y el viernes 27, la divisa estadounidense pasó de Bs 11,75 a Bs 11,85 por unidad, de acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
La diferencia entre el valor registrado al inicio y al cierre de ese periodo fue de 10 centavos de boliviano, lo que representa un aumento en la cotización oficial.
Así se cotizó el dólar del 9 al 13 de noviembre
Durante esas cinco jornadas, la cotización oficial presentó el siguiente comportamiento:
Lunes 9: Bs 11,75.
Martes 10: Bs 11,78.
Miércoles 11: Bs 11,83.
Jueves 12: Bs 11,86.
Viernes 13: Bs 11,85.
En ese periodo, el dólar comenzó la semana en Bs 11,75 y registró incrementos durante los primeros cuatro días, hasta alcanzar los Bs 11,86 el jueves. Sin embargo, el viernes retrocedió un centavo y cerró en Bs 11,85.
En el balance de la semana, los registros muestran movimientos en la cotización oficial de la moneda estadounidense, con incrementos y pequeños retrocesos entre una jornada y otra.
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