La cotización oficial del dólar en Bolivia registró un incremento durante la última semana de noviembre. Entre el lunes 23 y el viernes 27, la divisa estadounidense pasó de Bs 11,75 a Bs 11,85 por unidad, de acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

La diferencia entre el valor registrado al inicio y al cierre de ese periodo fue de 10 centavos de boliviano, lo que representa un aumento en la cotización oficial.

Así se cotizó el dólar del 9 al 13 de noviembre

Durante esas cinco jornadas, la cotización oficial presentó el siguiente comportamiento:

Lunes 9: Bs 11,75.

Martes 10: Bs 11,78.

Miércoles 11: Bs 11,83.

Jueves 12: Bs 11,86.

Viernes 13: Bs 11,85.

En ese periodo, el dólar comenzó la semana en Bs 11,75 y registró incrementos durante los primeros cuatro días, hasta alcanzar los Bs 11,86 el jueves. Sin embargo, el viernes retrocedió un centavo y cerró en Bs 11,85.

En el balance de la semana, los registros muestran movimientos en la cotización oficial de la moneda estadounidense, con incrementos y pequeños retrocesos entre una jornada y otra.