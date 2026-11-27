El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, explicó que el precio del diésel se evalúa semanalmente en función de las variaciones de las cotizaciones internacionales y anticipó que la próxima revisión podría reflejar un costo diferente desde el lunes.

Las declaraciones fueron realizadas después de una reunión con el directorio del Comité pro Santa Cruz, donde la estatal petrolera presentó información sobre el precio del combustible y otros temas relacionados con el sector hidrocarburífero.

“Este no es un precio que queda fijo, se evalúa cada semana y en función de la aplicación de una fórmula este precio puede subir y puede bajar”, explicó Daroca al referirse al mecanismo establecido en la normativa vigente.

El titular de YPFB señaló que las cotizaciones internacionales muestran una tendencia a la baja, lo que podría tener un efecto en el próximo ajuste.

“La tendencia de los precios internacionales de aquí en adelante afortunadamente está a la baja, por lo cual creemos que la aplicación de la fórmula que se hará con datos de hoy viernes seguramente podrá arrojar beneficios. Un precio diferente el día lunes”, manifestó.

Sobre los cuestionamientos del Comité pro Santa Cruz a la fórmula de cálculo, Daroca indicó que las observaciones serán transmitidas a las instancias competentes.

“Partiendo de la referencia del costo internacional, se incluyen los costos logísticos para llegar a puerto, los costos logísticos para llegar a las diferentes plazas del país, los costos de inspección y finalmente se hace un ajuste por el tipo de cambio y un ajuste después donde se tienen que aplicar los impuestos”, explicó.

Asimismo, aclaró que la definición del precio corresponde a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“El ANH podrá definir esto, es competencia de la ANH. El calcular este precio a partir de la reglamentación que ellos han determinado”, sostuvo.

Daroca también se refirió a la nueva Ley de Hidrocarburos y aseguró que el proyecto se encuentra en su etapa final de revisión dentro del Gobierno.

La autoridad aseguró que YPFB mantendrá la coordinación con los sectores productivos de Santa Cruz y estará disponible para atender sus requerimientos.