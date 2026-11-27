El Comité pro Santa Cruz exigió al Gobierno nacional revisar de inmediato el precio del diésel, actualmente fijado en Bs 20,57 por litro. Tras una reunión con el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, la institución cívica presentó tres principales demandas relacionadas con el costo del combustible.

La primera consiste en modificar la fórmula utilizada para establecer el precio del diésel. Los cívicos plantean que se tomen en cuenta las cotizaciones internacionales de periodos más cortos, de entre un día y un máximo de 10 días, en lugar de los 100 días que, según señalaron, contempla actualmente el cálculo.

También exigieron transparentar la estructura de costos para conocer con precisión cómo se llega a los Bs 20,57 por litro.

“Queremos saber en precisión cada boliviano, cada centavo, cómo está distribuido. Requerimos saber cómo se llega a ese precio”, manifestó el vicepresidente del Comité, Agustín Zambrana.

Como tercera demanda, plantearon una reducción temporal de los impuestos a la importación y comercialización del combustible, con la finalidad de conseguir una rebaja aproximada de Bs 2 por litro para los consumidores.

“Hemos solicitado que haya una baja de impuestos temporal a la importación de este combustible y a la venta de este combustible al pueblo boliviano para que se pueda con ello ahorrar más o menos dos bolivianos a cada uno de ellos”, explicó.

Además, el Comité anunció que los sectores e instituciones que participaron en la reunión no asistirán a nuevas convocatorias de diálogo mientras no se revise el precio del diésel y existan respuestas concretas a sus solicitudes.

Finalmente, informó que la próxima semana se realizará una reunión de seguimiento con el presidente de YPFB para abordar los cuatro ejes planteados: precio y calidad del diésel, transparencia de costos, situación de la Ley de Hidrocarburos e información sobre inversiones y proyecciones del sector.

“Queremos esta revisión inmediata del precio del diésel para mostrarle al pueblo boliviano realmente cuánto es el precio que hoy día debiera costar para todos los bolsillos de los bolivianos”, señaló Zambrana.