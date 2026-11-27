El anuncio de un paro nacional indefinido del transporte desde el próximo lunes 30 de noviembre genera preocupación en el sector empresarial, que advierte sobre las consecuencias que una paralización podría provocar no solo en la actividad industrial, sino también en la vida cotidiana de la población.

El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Candipaz), José Eduardo Iriarte, señaló que la medida afectaría a distintos sectores de la sociedad, especialmente a las familias que dependen de sus ingresos diarios, además de estudiantes y personas que necesitan trasladarse a centros de salud.

"El paro nos perjudica a todos, perjudica al industrial, perjudica al niño que no va a poder ir al colegio, perjudica al enfermo que no va a poder ir al hospital, perjudica sobre todo y más importante al 82% de familias que viven en la informalidad y que viven del día a día", manifestó.

Iriarte remarcó que la paralización del transporte tendría un efecto que va más allá de las pérdidas económicas de las empresas, debido a que limitaría la posibilidad de que miles de personas lleguen a sus fuentes laborales, desarrollen sus actividades comerciales o accedan a servicios básicos.

Advierten pérdidas millonarias para la industria

El representante de Candipaz recordó que el sector industrial paceño todavía arrastra las consecuencias de los 53 días de bloqueos registrados anteriormente. Según indicó, durante ese periodo se cuantificó un impacto económico de aproximadamente $us 3 millones diarios para la industria de La Paz.

A esta situación se suman las dificultades que enfrentaron las empresas por la falta de provisión constante de diésel hasta septiembre. Iriarte explicó que los camiones que transportan insumos y productos de proveedores debían permanecer en filas durante dos o tres días en semanas consideradas buenas, mientras que en otras ocasiones la espera se extendía hasta siete días.

El empresario advirtió que un nuevo conflicto podría complicar todavía más la recuperación de las industrias, que además deben cumplir con obligaciones económicas, entre ellas el pago del aguinaldo a sus trabajadores hasta el 20 de diciembre.

Piden transparentar el precio del diésel

Respecto al incremento del precio del diésel, que pasó de Bs 17,50 a Bs 20,57 por litro, Iriarte explicó que el ajuste representa un aumento del 13%. Añadió que, antes de esta modificación, el combustible representaba entre el 8,4% y el 14% de los costos de producción, dependiendo de la actividad industrial.

El presidente de Candipaz sostuvo que el Gobierno debe transparentar los componentes que intervienen en la definición del precio y revisar la fórmula de cálculo, para que los sectores afectados conozcan cómo se establece el costo del combustible.

"Lo que queremos es que se recalcule nuevamente, que se vuelva a transparentar la fórmula y que muestre realmente los costos", afirmó.

En ese sentido, aclaró que su planteamiento no apunta a eliminar el Decreto Supremo 5716, sino a revisar y transparentar la estructura de costos del diésel.

Iriarte expresó su predisposición para participar en el diálogo convocado por el Gobierno para este domingo y pidió que se incluya a diferentes sectores para abordar el conflicto y encontrar alternativas que eviten la paralización.

"Estamos abiertos al diálogo, esperemos que la convocatoria del domingo también se nos convoque, se convoque a muchos sectores también para que podamos realmente hablar con sinceridad y hablar con plazos", sostuvo.