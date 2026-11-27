La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz informó sobre los requisitos que deben presentar los padres o tutores para obtener el permiso de viaje de menores de edad.

La documentación varía según si la niña, niño o adolescente viaja con uno de sus padres, solo o acompañado de familiares o terceras personas.

Estos son los requisitos para cada caso:

1. Cuando viaja acompañado de uno de sus padres

Se deben presentar los siguientes documentos:

Dos fotocopias de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor(a).

Dos fotocopias del documento de identidad del menor (cédula de identidad o certificado de nacimiento). Este último se acepta únicamente para niños menores de dos años.

Dos copias de la carta de autorización, firmada por el padre o la madre que viaja, dirigida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Dos fotocopias del poder notariado del representante legal y/o sentencia ejecutoriada, si corresponde.

2. Cuando el menor viaja solo

Esta modalidad está habilitada únicamente para niños mayores de cinco años y exclusivamente por vía aérea.

Los requisitos son:

Dos fotocopias de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor(a).

Dos fotocopias del documento de identidad de la niña, niño o adolescente.

Dos copias de la carta de autorización, en la que el padre, madre o tutor manifiesta que el menor viajará solo. Debe estar dirigida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y firmada por ambos padres.

Dos fotocopias del poder notariado del representante legal y/o sentencia ejecutoriada, si corresponde.

3. Cuando viaja con otros familiares o terceras personas

En este caso, se deben presentar:

Dos fotocopias de la cédula de identidad de la madre, padre o tutor(a).

Dos fotocopias del documento de identidad del menor (cédula de identidad o certificado de nacimiento, este último solo para niños menores de dos años).

Dos fotocopias de la cédula de identidad del familiar o tercera persona que acompañará al menor.

Dos copias de la carta de autorización dirigida a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, indicando con quién viajará el menor y firmada por ambos padres.

Dos fotocopias del poder notariado del representante legal y/o sentencia ejecutoriada, si corresponde.

Ambos padres deben estar presentes para firmar el formulario.

¿Cuánto tiempo tiene de vigencia el permiso?

La autorización tiene una vigencia diferente, dependiendo de quién la firme:

90 días: cuando es firmada por ambos padres o por terceras personas con poder notariado.

45 días: cuando es firmada solamente por el padre o la madre.

¿Dónde y en qué horario se realiza el trámite?

Los permisos de viaje pueden tramitarse en las oficinas de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y en la Terminal Bimodal de Santa Cruz de la Sierra, de lunes a domingo, de 08:00 a 16:00.

La institución recuerda que el trámite para viajes nacionales es gratuito y que toda la documentación requerida debe presentarse en original. También recomienda realizar la gestión con anticipación para evitar contratiempos.