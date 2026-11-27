Santa Cruz tendrá un nuevo cambio en las condiciones del tiempo durante las próximas horas. Los vientos del sur volverán a ingresar la noche de este viernes 27 de noviembre; sin embargo, antes de su retorno, las temperaturas subirán y el calor continuará sintiéndose durante el fin de semana.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire explicó que la jornada comenzó con vientos del sur, pero que estos cambiarán de dirección durante la mañana. “Viernes 27 de noviembre. Arrancamos con vientos del sur, pero en la mañana vuelcan a norte y eso incidirá en un repunte de la temperatura”, señaló.

Según el también conocido como el Señor del Clima, para este viernes se espera una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados centígrados. Además, anticipó cielos parcialmente cubiertos y condiciones despejadas durante la tarde.

“Los cielos parcialmente cubiertos y durante la tarde despejado. Nos sentiremos calor eventualmente porque en la noche retornan los vientos del sur”, concluyó Alpire.

No obstante, el cambio de viento no significará que el calor desaparezca. En la capital cruceña se prevé que la temperatura alcance los 31°C durante el sábado 28 de noviembre. A esto se sumará la humedad del ambiente, que elevará la sensación térmica y hará que el calor se perciba con mayor intensidad.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) también anticipa un ascenso de las temperaturas. Para este sábado el termómetro llegará a los 31°C.

El domingo 29 de noviembre se espera nuevamente el ingreso de vientos moderados del norte, con una temperatura mínima de 24°C y máximas que oscilarán entre los 32°C y 33°C.

¿Lloverá durante el fin de semana?

Por el momento, los datos del pronóstico compartidos no anuncian lluvias como una condición destacada para el fin de semana. El panorama apunta principalmente a un aumento de las temperaturas, humedad y el retorno de los vientos del norte hacia el domingo.