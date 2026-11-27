La pelea entre Christian Nodal y su padre por el control de su nombre artístico sigue dando de qué hablar.

El cantante mexicano inició un nuevo proceso legal para recuperar los derechos de la marca "Christian Nodal", que actualmente está registrada en varias categorías a nombre de su padre, Jesús Jaime González Terrazas.

La polémica tomó fuerza luego de que el intérprete anunciara que dejaría temporalmente de presentarse en escenarios mexicanos. Aunque no confirmó que su decisión esté relacionada con el conflicto familiar, comenzaron a surgir versiones que apuntan a que los problemas legales habrían influido en su pausa musical.

Según documentos difundidos por medios mexicanos, el padre de Nodal registró los derechos de su nombre cuando el artista todavía era menor de edad y comenzaba su carrera. Ahora, el cantante busca recuperar el control de su identidad artística, cuyo uso reclama desde el 1 de noviembre de 2014.

Para conseguirlo, presentó seis solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con las que pretende utilizar su nombre en discos, música digital, ropa, publicidad, plataformas de streaming, conciertos y otros productos.

Sin embargo, el camino no será sencillo, ya que su padre también tiene registros vigentes en varias de estas categorías.

El enfrentamiento legal deja al descubierto el distanciamiento entre padre e hijo. Lo que antes era una relación familiar y de trabajo para impulsar la carrera de Nodal ahora se convirtió en una disputa por quién tiene los derechos sobre el nombre que lo hizo famoso.