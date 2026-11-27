La Fiscalía Departamental de Santa Cruz solicitará 180 días de detención preventiva para el ciudadano brasileño que fue aprehendido durante un operativo antinarcóticos en San Matías, donde un policía resultó herido y se secuestraron armas de fuego de grueso calibre. La audiencia cautelar está prevista para este viernes 27 de noviembre, aunque hasta el momento no se había definido la hora.

La fiscal departamental de Santa Cruz, Rose María Barrientos, confirmó que el Ministerio Público ya inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido durante el operativo realizado el jueves por la mañana, en el marco del Plan Frontera Segura.

“Como manifesté el día de ayer (jueves) se ha suscitado este hecho de sangre en San Matías lamentablemente tenemos a un policía herido que ha sido debidamente auxiliado al vecino país de Cáceres, Brasil por la distancia, fue tuvo que ser conducido hacia allá, existe una persona aprendida de nacionalidad brasileña que fue encontrada en una hacienda, existe el secuestro de diferentes armas de fuego de grueso calibre y ya está en camino, en curso, una investigación objetiva realizada por el Ministerio Público”, afirmó Barrientos en contacto con el programa El Mañanero.

La autoridad explicó que los operativos de seguridad continúan en las zonas fronterizas, particularmente en San Matías y San Ignacio de Velasco, donde existen fiscales asignados y diferentes grupos policiales que participan en las acciones de control.

“Para conocimiento de la ciudadanía, a raíz de los diferentes hechos suscitados en frontera en San Matías y también en la localidad de San Ignacio Velasco existen los fiscales correspondientes, existe también la participación de los diferentes grupos de la Policía, sean de sustancias controladas o de delitos ordinarios, que están cumpliendo el Plan Frontera Segura. Precisamente por eso es de que hacen operativos a diario y dentro de ellos se suscitó este hecho el día de ayer en horas de la mañana”, sostuvo.

Fiscalía apunta a 180 días de detención preventiva

Consultada sobre la situación jurídica del brasileño aprehendido y la fecha de su audiencia, Barrientos señaló que el fiscal asignado a San Matías todavía no le había comunicado la hora, pero adelantó que el Ministerio Público solicitará su detención preventiva por seis meses.

“Tiene que ser el día de hoy (viernes 27 de noviembre), no me ha comunicado todavía la hora de la audiencia el fiscal de San Matías, pero la solicitud que realizará el Ministerio Público, por supuesto que tendrá que ser la detención preventiva por 180 días. En esos ciento ochenta días se realizarán todos los actos investigativos necesarios, pertinentes, registros, pericias, a fin de terminar con una acusación fiscal y posteriormente una sentencia condenatoria”, manifestó.

La fiscal departamental también se refirió a los desafíos que tendrá al frente del Ministerio Público en Santa Cruz, en medio de los hechos delictivos y la preocupación ciudadana por la inseguridad.

En ese sentido, recordó que la seguridad ciudadana es responsabilidad de la Policía Boliviana, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, mientras que el Ministerio Público interviene una vez ocurrido un delito para investigar y llevar a los responsables ante la autoridad jurisdiccional.

“Recordemos de que la seguridad de la ciudadanía está en manos de la Policía Boliviana, así lo establece la Constitución Política del Estado (CPE). Una vez suscitado un hecho delictivo, a partir de ahí, es responsabilidad del Ministerio Público, de llevar ante las autoridades jurisdiccionales, todas y cada una de las personas que son partícipes de un hecho. De cualquier naturaleza”, explicó.

Barrientos aseguró que la instrucción recibida del fiscal general del Estado es impulsar las investigaciones y evitar que los responsables de hechos delictivos queden sin responder ante la justicia.

“Nosotros, como Ministerio Público, hoy aquí en la Fiscalía departamental, la misión que me ha encomendado el fiscal general del Estado es escatimar ningún esfuerzo a fin de que se dé cumplimiento a las aprehensiones, a las detenciones preventivas ante la autoridad jurisdiccional y, sobre todo, responder ante la ciudadanía con una justicia pronta y oportuna. Que se sancione a aquella persona indistintamente de su condición o de su persona, sean estos delitos comunes, delitos especiales, como corrupción, como narcotráfico y, sobre todo, erradicar la narcocorrupción”, sostuvo.