Tini Stoessel hizo una profunda reflexión sobre los abusos y la violencia de género que sufren muchas mujeres. “Es necesario hablar”, remarcó a corazón abierto en una entrevista.

No es la primera vez que se refiere al tema. En mayo, durante una presentación de Futttura, se quebró al referirse al acoso. “Anímense a hablar, anímense a contar con alguien, es difícil hablar o expresar”, expresó.

Aquellas declaraciones fueron retomadas en el reciente ida y vuelta que tuvo con la revista Vogue, donde explicó: “No hubo una mujer con la que yo haya hablado que no haya experimentado una situación de abuso en su vida. De todas las mujeres con las que hablé, no hubo una”.

Luego, reparó en cuestiones que son cotidianas para muchas: preguntarle a una amiga si llegó bien, pedirle que comparta la ubicación, estar atenta a los vasos en un boliche y no salir sin avisar.

La periodista recordó que la artista hizo hincapié en las dificultades de quienes quieren denunciar una experiencia de violencia mucho después de haberla atravesado, del miedo a no ser escuchadas, de la culpa y de los obstáculos.

“El animarse, si no es denunciar, es hablar, es contar, es decir. No lo digo como ‘háganlo’, porque la realidad es que entiendo perfectamente lo difícil que es. Hoy entendí, después de muchos procesos míos también personales, que es necesario hablar”, expresó.

Por último, lamentó la falta de este tipo de conversaciones entre los hombres: “Es como que parecemos que estamos hablando solas muchas veces”.

Clip a cargo de Canal Trece

Fuente: TN.