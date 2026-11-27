Una jornada de protesta del magisterio terminó en arrestos la mañana de este viernes 27 de noviembre en Cochabamba, luego de que efectivos policiales intervinieran una movilización de docentes que rechazan la propuesta de descentralización educativa y el incremento del precio del diésel.

Durante la intervención se utilizaron agentes químicos para dispersar a los manifestantes, según denunciaron los maestros movilizados.

Entre los arrestados se encuentra Wilson Velásquez, máximo ejecutivo de la Federación Departamental de Maestros Urbanos de Cochabamba, quien participaba en las medidas de presión convocadas a escala nacional.

La protesta forma parte de las movilizaciones convocadas por la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), que instruyó a sus federaciones participar en una marcha nacional pacífica este viernes.

Los educadores rechazan la propuesta gubernamental de descentralización de la administración de institutos técnicos y tecnológicos, al considerar que podría afectar el funcionamiento de la educación pública y las condiciones laborales del sector.

También cuestionan el incremento del diésel, debido a sus posibles consecuencias sobre el transporte y la economía familiar.

El magisterio urbano y rural confirmó su participación en la convocatoria nacional, que también cuenta con el respaldo de otros sectores laborales.