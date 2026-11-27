Maestros urbanos y rurales, trabajadores de salud, transportistas, gremiales, además, de otros sectores sociales salieron a las calles del centro de Santa Cruz de la Sierra para expresar su rechazo a la descentralización de la educación y cuestionar las medidas económicas del Gobierno, entre ellas el precio del diésel.

La movilización, encabezada por la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, reunió a diferentes organizaciones que decidieron sumarse a la protesta para exigir atención a sus demandas educativas, laborales y económicas.

Durante la marcha, el secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez Florero, destacó la participación de los distintos sectores y aseguró que la movilización busca enviar un mensaje de unidad al Gobierno.

“Esta marcha multitudinaria es el mensaje de unidad que estamos dando los trabajadores a la cabeza de la Central Obrera Departamental (COD), maestros urbanos, maestros rurales, salud, padres de familia, trabajadores. Hoy el Gobierno tiene que ver y tiene que decidir o bien atienda la educación o bien atienda al pueblo o el pueblo se va a levantar”, manifestó.

El dirigente también cuestionó el incremento de los precios de los carburantes y sus efectos en la economía de las familias. En ese sentido, lanzó críticas contra el Gobierno y pidió que se adopten medidas en favor de la población.

“Ya está bueno que este Gobierno les robe el pan de la mesa a los niños, a los jóvenes, con esta subida de precios de los carburantes. Que atienda la educación, que atienda la salud de la gente y que atienda con políticas económicas en favor del pueblo y no como lo está haciendo en contra del pueblo boliviano”, expresó Chávez.

Entre las principales exigencias de los movilizados también está la reducción del precio del diésel a Bs 10. El representante de los maestros advirtió que los sectores no permitirán un nuevo incremento de los carburantes y anunció que las protestas continuarán.

“Nosotros de aquí para adelante no vamos a parar, el pueblo se está uniendo. Que sepa bien el Gobierno que no se atreva a subir un nuevo gasolinazo y que baje el diésel. Ya está bueno, que baje el diésel a diez bolivianos; eso es lo que estamos exigiendo nosotros”, afirmó.

Respecto a la descentralización de la educación, Chávez fue enfático al expresar el rechazo de su sector a esta medida. “De la descentralización, el Gobierno tiene que olvidarse”, sostuvo.

La movilización recorrió algunas calles del centro de Santa Cruz de la Sierra y tenía previsto concluir con un mitin, donde los representantes de los sectores participantes expresarían sus demandas.