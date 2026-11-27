El sector del Transporte Pesado en Montero protagonizó una marcha pacífica en rechazo al incremento del precio de los combustibles y exigió al Gobierno la anulación del Decreto Supremo 5716 que regula el precio final del diésel oíl y establece un mecanismo de actualización variable.

El sector manifestó su preocupación por el impacto que representa el costo del carburante en su economía y pidió que sus demandas sean escuchadas.

Beatriz Machaca, presidenta de la Cooperativa de Transporte Nacional e Internacional 13 de Junio, cuestionó el precio actual del combustible y aseguró que representa un golpe directo al bolsillo de los transportistas.

“No estamos de acuerdo con el Decreto 5716. Esto nos afecta al bolsillo, por ejemplo, con el alza del combustible. Es muy caro”, manifestó.

La dirigente explicó que la movilización tiene carácter pacífico y busca que las autoridades atiendan los reclamos del sector. Asimismo, reiteró que su principal demanda es dejar sin efecto la disposición que, según indicó, perjudica a los transportistas.

Machaca también señaló que la continuidad de las medidas dependerá de las decisiones que asuma el transporte a nivel nacional. “A todos nos afecta al bolsillo, a la economía, a toda la sociedad, al pueblo en general”, sostuvo.