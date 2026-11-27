Después de más de 10 días de búsqueda, el cuerpo de Pamela Patricia Ovando, de 38 años, fue encontrado dentro de una bolsa y enterrado entre matorrales en la comunidad Turobito, municipio de Warnes, en Santa Cruz. La mujer estaba desaparecida desde el 14 de noviembre y su muerte es investigada por la Fiscalía como feminicidio.

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, confirmó que dos personas fueron aprehendidas por su presunta participación en el hecho. Se trata de L.Y., y G.A.Y., quienes son investigados por el delito de feminicidio en grado de complicidad.

De acuerdo con las investigaciones, ambos serían familiares del principal sospechoso, quien era pareja de la víctima y actualmente se encuentra prófugo. En su contra existe un mandamiento de aprehensión y la Policía trabaja para dar con su paradero.

La fiscal departamental de Santa Cruz, Rose María Barrientos informó que Pamela fue vista por última vez junto a su pareja, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. Después de ese encuentro, sus familiares perdieron contacto con ella y comenzaron a recibir mensajes por WhatsApp en los que supuestamente les decía que estaba trabajando y que regresaría a casa.

“Él la habría asfixiado”, señaló la fiscal, al explicar que el hecho presuntamente se produjo en medio de una situación de celos.

La investigación, que inicialmente se abrió por la desaparición de la mujer, fue ampliada y ahora se sigue por feminicidio.

“Ahora ella ya dejó de ser una persona desaparecida, ahora es una víctima y el sindicado está siendo buscado por la Policía”, manifestó Barrientos en contacto con el programa El Mañanero.

La fiscal aseguró que el principal sospechoso será procesado por feminicidio y que, una vez ubicado, se solicitará su detención preventiva.

“Ese delito es feminicidio y será procesado tal cual establece el procedimiento penal”, afirmó.