Nuevas revelaciones sobre el feminicidio de Pamela Paola Padilla Uriona, de 38 años, ocurrido el jueves 26 de noviembre en Cochabamba, generan cuestionamientos sobre el control de las medidas judiciales alternativas a la detención preventiva.

El principal sospechoso, identificado como Gustavo Guillermo A. B., de 45 años y expareja de la víctima, había salido de la cárcel de El Abra el pasado 16 de noviembre, apenas diez días antes del crimen.

El hombre se encontraba procesado por un caso relacionado con secuestro y había recibido detención domiciliaria bajo vigilancia electrónica mediante el sistema Roma-Argos.

Sin embargo, según el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), coronel Ánghelo Cabrera, el acusado no permanecía en el domicilio que declaró al abandonar el penal, sino que se desplazaba entre diferentes alojamientos.

El jefe policial informó que, tras el ataque contra Pamela, se activó un operativo de búsqueda que permitió localizar al sospechoso en un hostal de la zona sur de Cochabamba.

“Lo hemos logrado aprehender en tiempo récord de dos horas, esto con la ayuda tecnológica que nos ayuda mucho”, declaró Cabrera.

El coronel explicó que el hombre se encontraba alojado en un establecimiento y fue interceptado cuando estaba a punto de salir.

La intervención permitió ponerlo nuevamente a disposición de las autoridades para responder por el feminicidio investigado.

Uno de los aspectos más preocupantes del caso es el presunto incumplimiento de la detención domiciliaria sin que se hubiera detectado oportunamente.

Según Cabrera, el beneficiario había declarado una dirección para cumplir la medida, pero no permaneció en ese lugar.

“En el momento en que salió de la cárcel indicó un domicilio en el cual no estaba y estuvo cambiando de alojamiento en alojamiento, pero debía ser controlado por el sistema”, explicó.

El director policial se refirió al mecanismo Roma-Argos, que permite supervisar a personas con detención domiciliaria mediante una aplicación instalada en un teléfono celular.

De acuerdo con su explicación, el sistema requiere que el beneficiario disponga de un dispositivo compatible y que se realicen labores de seguimiento por las instancias responsables.

No obstante, advirtió sobre una posible vulnerabilidad: que el teléfono permanezca en el domicilio autorizado mientras la persona sale del lugar.

“Presumimos que ha sido así en este caso”, manifestó Cabrera.

El coronel consideró necesario mejorar los mecanismos tecnológicos de control y evaluar rigurosamente las condiciones bajo las cuales se conceden medidas sustitutivas a la detención preventiva.

“Yo creo que el sistema hay que mejorarlo, pero las medidas que se les otorga para salir de la cárcel tienen que ser analizadas detalladamente”, sostuvo.

Cabrera explicó que los mecanismos de vigilancia remota también buscan reducir la cantidad de efectivos policiales asignados a custodias personales.

Sin embargo, insistió en que deben existir controles adecuados para evitar que los beneficiarios incumplan las condiciones impuestas por la Justicia.

“Es un llamado de atención”, remarcó, al referirse a la necesidad de revisar tanto la tecnología como los procedimientos de supervisión.

Para este viernes 27 de noviembre se prevé la audiencia de medidas cautelares del principal sospechoso, en la que una autoridad judicial deberá resolver su situación procesal.

El feminicidio de Pamela deja a tres hijos sin su madre y se convierte en el decimoctavo caso registrado en Cochabamba durante 2026, según los reportes de la FELCV.