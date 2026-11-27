El pago del Bono PEPE II ya está en marcha y beneficiará a cerca de 2,4 millones de personas en situación de vulnerabilidad en Bolivia. El programa contempla tres desembolsos de Bs 250 cada dos meses, hasta alcanzar un total de Bs 750 por beneficiario, entre noviembre de 2026 y abril de 2027.

El presidente Rodrigo Paz Pereira dio inicio a la entrega del beneficio este lunes 23 de noviembre, durante un acto realizado en Palacio de Gobierno. La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo 5713 y cuenta con un presupuesto estimado de Bs 870 millones.

¿Quiénes pueden cobrar el Bono PEPE II?

El beneficio está dirigido a seis sectores de la población:

Mujeres embarazadas inscritas en el Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy, dentro del periodo establecido.

Madres, padres o tutores de estudiantes menores de edad de unidades educativas fiscales y de convenio, además de centros de educación especial y alternativa.

Personas con discapacidad visual que reciben el Bono Anual de Indigencia.

Personas con discapacidad grave o muy grave registradas en el SIPRUNPCD.

Adultos mayores que reciben la Renta Dignidad y no perciben una renta o pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo.

Niñas, niños y adolescentes que viven en centros de acogida, casas cuna y centros penitenciarios, mediante sus representantes legales.

¿Cuánto dinero recibirán?

Cada beneficiario recibirá Bs 250 cada dos meses, mediante tres pagos:

Primer pago: Bs 250, desde el 23 de noviembre de 2026.

Segundo pago: Bs 250, desde el 23 de enero de 2027.

Tercer pago: Bs 250, hasta completar los Bs 750 del beneficio.

¿Cómo y dónde se puede cobrar?

Para recibir el dinero, los beneficiarios únicamente deben presentar su cédula de identidad vigente en las entidades financieras habilitadas, incluido el Banco Unión.

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Óscar Navarro, aclaró que no es necesario realizar trámites de inscripción ni presentar fotocopias del carnet.

También están habilitados los mecanismos de pago mediante banca móvil y cuentas bancarias, de acuerdo con los canales establecidos para cada beneficiario.

¿Cómo funciona el cronograma según la fecha de nacimiento?

El primer desembolso se realiza de manera progresiva, tomando en cuenta la fecha de nacimiento de los beneficiarios.

23 de noviembre: personas nacidas del 1 al 23 de noviembre.

24 de noviembre: se amplió el rango hasta los nacidos el 24 de noviembre.

25 de noviembre: se incorporó a quienes nacieron el 25 de noviembre.

El procedimiento continúa progresivamente hasta completar el calendario establecido. Los beneficiarios no pierden el dinero si no pueden acudir el día que les corresponde. La Gestora Pública informó que podrán realizar el cobro cualquier día posterior.

El pago está habilitado desde las 07:00 hasta las 20:00 mediante la aplicación móvil, mientras que en las entidades financieras dependerá de sus horarios de atención.

¿Cuánto recibirán los adultos mayores en diciembre?

Los adultos mayores que cobran la Renta Dignidad y no perciben una renta o pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo podrán acceder al PEPE II desde diciembre de 2026.

Durante ese mes recibirán Bs 750 en total: Bs 500 correspondientes a la Renta Dignidad y Bs 250 del bono extraordinario.

"Un adulto mayor va a recibir setecientos cincuenta bolivianos para su diciembre", afirmó el presidente Rodrigo Paz durante el lanzamiento del programa.

Las personas interesadas pueden verificar si están habilitadas a través de los siguientes canales oficiales:

Página web: www.gestora.bo

Línea gratuita: 800 10 1070

El PEPE II tendrá una duración de seis meses y busca brindar un respaldo económico temporal a los sectores más vulnerables del país.