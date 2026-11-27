El precio del dólar paralelo en Bolivia presenta diferencias entre las referencias de compra y venta difundidas este viernes 27 de noviembre de 2026. Las cotizaciones reportadas durante la jornada muestran variaciones según el horario de publicación y el tipo de operación.

Uno de los registros disponibles, publicado a las 12:41, señala que el dólar se cotiza en Bs 12,05 para la compra y Bs 12,07 para la venta.

En tanto, otra referencia, difundida a las 5:55, reporta un precio de Bs 12,09 para la compra y Bs 12,08 para la venta.

Estas cotizaciones muestran que no existe un único precio en el mercado paralelo y que los valores pueden variar entre las distintas referencias. Por ello, quienes necesiten comprar o vender dólares deben revisar las cotizaciones disponibles antes de realizar una transacción.

Aunque las diferencias entre los precios son de pocos centavos, el monto puede representar una variación importante cuando se trata de cambiar cantidades elevadas de dinero.

También es importante distinguir entre el precio de compra y el de venta. El primero corresponde al valor al que se adquieren los dólares, mientras que el segundo indica cuánto debe pagar una persona para comprarlos.

¿A cuánto está el dólar oficial en Bolivia?

El tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia (BCB) se mantiene en Bs 11,75 por dólar.

De esta manera, las referencias del mercado paralelo se encuentran por encima del tipo de cambio oficial, aunque la diferencia depende de la cotización que se tome como referencia.