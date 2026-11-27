La Fiscalía admitió la querella presentada contra los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera por el presunto delito de tentativa de asesinato en el marco del caso Hotel Las Américas. Tras esta decisión, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó ampliar las investigaciones, emitir órdenes de aprehensión y gestionar ante la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la activación del sello rojo para su búsqueda y localización internacional.

Según informó la Procuraduría, la querella fue presentada el 9 de julio de 2026 por Juan Carlos Guedes Bruno y admitida mediante providencia fiscal el 9 de noviembre del mismo año.

A partir de este antecedente, el procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, junto a otras autoridades de la institución, formalizó su apersonamiento al proceso penal identificado con el caso LPZ1004673, mediante un memorial presentado el 26 de noviembre.

Asimismo, requirió la emisión de mandamientos de aprehensión al amparo del artículo 226 del mismo código, argumentando la existencia de elementos de convicción y riesgos procesales.

Solicitan activar sello rojo de Interpol

Entre las medidas solicitadas también está gestionar ante la Interpol la activación de una notificación roja para buscar y localizar internacionalmente a los dos exmandatarios, en caso de que no sea posible establecer su paradero.

Sin embargo, esta es una solicitud presentada por la Procuraduría y no significa que Interpol haya activado la notificación roja ni que las órdenes de aprehensión ya hayan sido ejecutadas.

Procurador se apersona al proceso

El apersonamiento fue presentado por el procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, junto al subprocurador de Supervisión e Intervención, Marco Antonio Mendoza Crespo; el director general de Litigio y Control, Prudencio Flores Barrancos, y profesionales de la institución.

La Procuraduría fundamentó su intervención en los artículos 229 y 231 de la Constitución Política del Estado, además del artículo 8 de la Ley 064, que establecen sus atribuciones para representar, defender y precautelar los intereses del Estado.

Con estas actuaciones, la institución busca impulsar el avance de las investigaciones y las acciones judiciales contra los exmandatarios en el marco del caso Hotel Las Américas.