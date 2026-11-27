El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, se reunió con representantes del sector productivo cruceño.En la reunión, los agricultores plantearon la reducción del precio del diésel y solicitaron que se aplique a la brevedad posible.

El encuentro se realizó este viernes 27 de noviembre en Santa Cruz, en medio de los cuestionamientos al incremento del combustible, que pasó de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro desde el martes 24 de noviembre.

Al concluir la reunión, Abraham Nogales, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), y Klaus Frerking, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), expresaron su disconformidad con las explicaciones recibidas.

Ambos coincidieron en que el costo actual del combustible perjudica directamente a los productores y que es urgente revisar el mecanismo utilizado para fijar su precio.

Abraham Nogales cuestionó que el diésel se comercialice a Bs 20,57 cuando, según su evaluación de los precios internacionales, debería costar al menos dos bolivianos menos.

“Nos mandan un precio de 20,57 cuando debería ser por lo menos dos bolivianos menos. El mercado internacional así lo manda”, manifestó.

El dirigente explicó que la preocupación del sector aumenta porque los agricultores se encuentran en pleno inicio de la campaña agrícola de verano, una etapa decisiva para la siembra y la producción de alimentos.

“Imagínense nosotros arrancando la campaña de verano y si vamos a esperar 100 días más para tener el precio correcto, ya llegamos a la época de cosecha. El daño ya está hecho”, advirtió.

Nogales también señaló que, durante la reunión, los representantes de YPFB atribuyeron a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la definición del precio del combustible.

Por su parte, Klaus Frerking aseguró que la reunión no respondió satisfactoriamente a las preocupaciones del sector.

“No conforme, ¿por qué? Porque vemos que la fórmula no está bien hecha”, expresó.

El presidente de la CAO sostuvo que el mecanismo de fijación de precios debe responder con mayor rapidez a las variaciones del mercado internacional.

También cuestionó que el precio del diésel comercializado por YPFB sea, según su comparación, superior al ofrecido por algunos importadores privados.

“Si está bajando el precio del combustible, ya bajó, ¿cómo va a estar más alto que un privado que está importando menor cantidad?”, reclamó.

Frerking consideró que las diferencias podrían estar relacionadas con los costos logísticos y los volúmenes de importación, por lo que insistió en revisar la fórmula vigente.

Además, planteó liberar completamente la importación de diésel, permitiendo la participación de empresas nacionales, extranjeras y otros operadores.

“Si ellos ya se están dando cuenta que no son eficientes para importar, bueno, que liberen totalmente”, sostuvo.

Pese a su rechazo al incremento del combustible, los dirigentes dejaron claro que no consideran los bloqueos de carreteras una solución para el sector productivo.

Abraham Nogales aseguró que Anapo mantiene su disposición al diálogo y recordó que los agricultores necesitan vías despejadas para trasladar semillas e insumos hasta sus campos.

“Un bloqueo no es lo que necesitamos ahora. Nosotros necesitamos producir, nuestras carreteras expeditas. Estamos llevando semillas a los campos y estamos en un momento muy crítico de la campaña”, afirmó.

En la misma línea, Klaus Frerking manifestó su respeto por las medidas de presión anunciadas por otros sectores, pero insistió en que los cierres de rutas generan pérdidas económicas.

“Los bloqueos no funcionan, respetamos las medidas de presión de cada sector, pero los bloqueos no funcionan”, sostuvo.

El presidente de la CAO recordó las consecuencias de una paralización de 53 días y cuestionó los perjuicios que este tipo de medidas ocasiona a las familias bolivianas.