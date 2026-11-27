El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lanzó críticas al Gobierno nacional tras el incremento del precio del diésel a Bs 20,57 por litro y aseguró que la actual crisis pudo evitarse con un diálogo oportuno entre las autoridades y los sectores afectados.

Las declaraciones se produjeron este viernes 27 de noviembre, en medio de las reuniones entre representantes cívicos, productores agropecuarios y autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), encabezadas por su presidente, Sebastián Daroca.

Cochamanidis lamentó que el incremento se hubiera aplicado sin alcanzar previamente acuerdos con los sectores productivos, especialmente cuando los agricultores se encuentran ingresando a la campaña de siembra de verano.

“Si se hubiesen sentado a dialogar antes, lo más probable es que no estemos hoy buscándole esta solución”, manifestó.

El dirigente cívico cuestionó la manera en que, a su criterio, el Ejecutivo toma decisiones económicas que repercuten directamente en los ciudadanos.

“Lo que pasa es que el Gobierno primero actúa y después piensa, y hoy lo que se tiene que hacer es de verdad pensar en el ciudadano, porque lo que estamos viviendo no es cosa fácil”, expresó.

Cochamanidis reconoció que existen necesidades económicas que deben atenderse, pero insistió en que cualquier modificación en los precios de los combustibles debería ser previamente concertada con los sectores involucrados.

El presidente cívico aseguró que todavía existe la posibilidad de evitar una mayor escalada de las protestas si las autoridades presentan soluciones de manera inmediata.

“Si desde hoy hasta mañana se le da solución, no hay para qué estirar las cosas hasta el domingo”, sostuvo.

El Gobierno convocó al sector del transporte a una reunión para el domingo, mientras distintas organizaciones expresaron su preocupación por el incremento del diésel y sus posibles efectos sobre los costos de transporte y producción.

Para Cochamanidis, la solución depende principalmente de que las autoridades tengan disposición para revisar las decisiones adoptadas.

“Aquí todo pasa por voluntad política y hasta el momento no se ha visto eso”, afirmó.

El dirigente también alertó sobre la posibilidad de que las movilizaciones continúen si el Gobierno no responde a las demandas de los sectores afectados.

“Si no hay voluntad política del Gobierno, pues la gente va a salir a hacerse escuchar, los sectores van a hacerse escuchar”, advirtió.

Cochamanidis señaló que el Comité pro Santa Cruz no puede desconocer las preocupaciones de la ciudadanía frente al posible incremento de los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad.

“Nosotros no podemos ir en contra de lo que los ciudadanos están buscando para que no les llegue y les afecte tanto a la canasta familiar”, manifestó.

Asimismo, pidió al presidente, sus ministros y equipos técnicos adoptar decisiones que permitan atender las demandas.