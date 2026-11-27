La Fiscalía confirmó que la muerte de Pamela Patricia Ovando, de 38 años, es investigada como feminicidio y señaló a su pareja como el principal sospechoso del crimen. El hombre se encuentra prófugo y la Policía está movilizada para dar con su paradero.

El cuerpo de la mujer fue encontrado este viernes, aproximadamente a las 10:30, en una zona baldía de la comunidad Turobito, a una distancia considerable del municipio de Montero. El lugar tiene poca transitabilidad de vehículos, según informó el fiscal asignado al caso, Jorge Torrez.

La noticia terminó con la esperanza que mantenían sus familiares de encontrarla con vida, después de varios días de búsqueda.

“Es así, lamentablemente, el día de hoy ya hemos llegado a encontrar el cuerpo. La familia tenía esperanza de que la víctima estuviera con vida durante estos días en el cual la misma estaba desaparecida, pero lamentablemente el día de hoy hemos llegado a encontrar el cuerpo sin vida de la víctima”, manifestó Torrez.

El fiscal también señaló que la pareja de Pamela sería el principal responsable del hecho y que actualmente se realizan diferentes actos investigativos para localizarlo.

“Se tiene de que el autor principal de este hecho sería su pareja de la víctima, el cFiscalía apunta a la pareja de Pamela y revela detalles de la agresiónual actualmente nos encontramos haciendo todos los actos investigativos a efecto de poder dar con la ubicación y paradero del autor y responsable de este hecho”, sostuvo.

Los celos serían el móvil del crimen

Sobre las circunstancias en las que ocurrió el feminicidio, el fiscal explicó que, de acuerdo con las primeras investigaciones y las declaraciones de familiares y personas allegadas a la víctima, el hecho habría sido motivado por celos.

Según los elementos preliminares, Pamela habría sostenido una discusión con su pareja, quien presuntamente la golpeó y posteriormente la asfixió.

“Tenemos conocimiento, de acuerdo a los elementos que se han colectado en esta fase, de acuerdo con las declaraciones testificales de varios testigos, entre ellos familiares y personas también allegadas a la víctima, donde este hecho se habría motivado por celos, en el cual la víctima habría tenido una discusión con el autor, con su pareja”, explicó el fiscal en contacto con Notivisión.