Una nueva jornada de movilizaciones se desarrolló este viernes 27 de noviembre en Santa Cruz de la Sierra, donde maestros urbanos y rurales marcharon en rechazo a la descentralización de la educación y al incremento del precio del diésel.

Los manifestantes recorrieron las calles de la capital cruceña hasta llegar a las instalaciones de la Dirección Departamental de Educación, donde instalaron una vigilia para expresar sus demandas.

Durante la concentración, el edificio permanecía acordonado por efectivos policiales, mientras dirigentes y docentes continuaban reuniéndose en sus inmediaciones.

La protesta forma parte de una jornada de movilización nacional convocada por el magisterio, con el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB) y distintas organizaciones sindicales.

En medio de la protesta, uno de los máximos representantes del sector aseguró que las movilizaciones cuentan con el apoyo de organizaciones laborales y sociales.

“El magisterio no está solo. Urbanos y rurales, hoy nos sentimos fortalecidos con el apoyo de diferentes sectores, la Central Obrera Boliviana, la Central Obrera Departamental”, expresó el dirigente.

Los educadores cuestionan la propuesta de descentralización educativa, al considerar que podría afectar la administración y el financiamiento de la educación pública.

También rechazan el incremento del diésel, una medida que, según sus representantes, impacta en el costo de vida de la población.

Señaló que las autoridades habían ofrecido apoyo económico a la población, pero que actualmente los trabajadores enfrentan dificultades por el encarecimiento de distintos servicios.

“Hicieron subir el diésel, hicieron subir el agua, la luz, y hoy quieren quitar la educación del pueblo”, manifestó.

El momento más contundente de la jornada llegó cuando el dirigente fue consultado sobre la continuidad de las movilizaciones.

Su respuesta fue categórica: las protestas continuarán si el Gobierno no modifica las medidas cuestionadas.

“Si el Gobierno no se retracta, no hace bajar el diésel, vamos a radicalizar nuestras medidas y esto es el inicio de nuestra unidad”, advirtió.

El representante del magisterio aseguró que el sector está dispuesto a incrementar la presión y mencionó la posibilidad de adoptar medidas de mayor alcance.

“No descartamos el paro de 72 horas, el paro indefinido y hacer una marcha hasta la ciudad de La Paz”, declaró.