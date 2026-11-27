Las crecidas de ríos en el Trópico de Cochabamba mantienen en alerta a las autoridades departamentales debido al incremento de los caudales y las afectaciones registradas en algunas zonas. Entre los daños reportados se encuentran la pérdida de cultivos y viviendas prefabricadas, principalmente en el sector de Ivirizu.

El secretario departamental de Medio Ambiente y Recursos Hídricos de la Gobernación, Óscar Céspedes, informó que los niveles de los ríos se mantenían elevados y que la alerta naranja está prevista hasta este sábado 28 de noviembre.

"Hay niveles máximos en las crecidas, tal cual hemos tenido evidencias de afectaciones, por ejemplo, en lo que es Ivirizu", señaló.

Céspedes mencionó que entre los ríos con caudales elevados se encuentran San Mateo, Ivirizu y Sajta, situación que genera preocupación por los posibles desbordes y daños en las comunidades cercanas.

Asimismo, indicó que la Gobernación aguarda los reportes de los gobiernos autónomos municipales del trópico y los Yungas para conocer el alcance de las afectaciones y, en función de sus competencias, coordinar las acciones correspondientes.

Senamhi mantiene alerta naranja hasta el 28 de noviembre

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene vigente el aviso de amenaza hidrológica N.º 50/2026, con prioridad naranja, hasta el 28 de noviembre.

La alerta advierte sobre ascensos y crecidas de ríos, con posibles desbordes en diferentes sectores del departamento de Cochabamba.

En el trópico, los ríos bajo vigilancia son Chapare, Chipiriri, Eterazama, Ichóa, Venticuatro, Ichilo, Ivirgarzama, Magareño, Chimoré, Sacta y Santa Elena.

Entre las poblaciones que podrían verse afectadas están Villa Tunari, Puerto San Pedro, Santa Rosa del Chapare, Puerto San Francisco, Eterazama, Puerto Villarroel, Puerto Grethel, Entre Ríos, Bulo Bulo, Ivirgarzama, Chimoré y Sacta, además de comunidades cercanas.

El aviso también contempla posibles desbordes en otras cuencas del departamento, como las de los ríos Rocha, Liriuni, Taquiña, Siches, Arque, Paracaya y Caine, entre el 25 y el 28 de noviembre.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los niveles de los ríos ante el riesgo de nuevas crecidas y posibles afectaciones en las zonas vulnerables.