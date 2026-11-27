La marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) comenzó en La Paz y Cochabamba con la participación de diferentes sectores sindicales y organizaciones, que se movilizan en rechazo al incremento del precio del diésel, los despidos laborales y la propuesta de descentralización educativa.

En La Paz, la concentración se instaló en el Polifuncional de la Ceja de El Alto, donde representantes de trabajadores fabriles y otras organizaciones afiliadas a la COB se reunieron para participar en la movilización.

El Magisterio urbano tiene previsto concentrarse en inmediaciones de la Cervecería para sumarse a la marcha.

Ante la movilización, el comandante departamental de la Policía, Ricardo César Terrazas, informó que más de 500 efectivos fueron destinados a calles, avenidas y diferentes vías de La Paz para controlar la marcha.

El operativo se desarrolla en el marco del estado de excepción vigente. La Policía anunció que respetará la movilización, siempre que no se registren conflictos ni se obstruya la circulación vehicular.

Panorama en Cochabamba

En Cochabamba, los afiliados a la Central Obrera Departamental (COD) y organizaciones sociales iniciaron la movilización desde distintos puntos de la ciudad con dirección al centro, en medio de un fuerte despliegue policial y militar.

Uno de los puntos de concentración fue el puente Viaducto, desde donde partieron los trabajadores fabriles por la avenida Blanco Galindo. También se registraron movilizaciones desde las avenidas América y Libertadores, además de las intersecciones de la avenida 6 de Agosto y República, y 6 de Agosto y Panamericana.

La marcha de la Central Obrera Departamental en Cochabamba. Foto: RR.SS.

Los sectores movilizados exigen estabilidad laboral, rechazan el incremento del precio del diésel y cuestionan los despidos. Asimismo, respaldan las demandas del Magisterio contra la propuesta de descentralización educativa.

Entre sus reclamos laborales, mencionaron el cierre de dos empresas y la amenaza de cierre de otras tres.

En Cochabamba también se desplegó un importante contingente policial y militar en diferentes puntos de concentración, entre ellos el puente Muyurina y la avenida 6 de Agosto y Barrientos.