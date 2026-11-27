Santa Cruz de la Sierra se prepara para recibir a la Virgen de Cotoca y, con su llegada, también se aplicarán restricciones vehiculares en diferentes calles del centro de la ciudad. La Unidad Operativa de Tránsito desplegará un operativo especial para garantizar la seguridad de los feligreses que acompañarán la procesión.

El director de Tránsito, Marco Antonio Torrez, informó que 30 efectivos policiales estarán distribuidos a lo largo del recorrido, mientras que los cortes de circulación comenzarán desde las 15:00 de este viernes.

¿Qué calles estarán afectadas?

La procesión partirá a las 15:30 desde el Santuario de Cotoca con dirección a Santa Cruz de la Sierra.

Según el cronograma, la imagen llegará aproximadamente a las 18:00 al altar papal, ubicado en el segundo anillo y la avenida Cristo Redentor. Posteriormente, continuará por las siguientes vías:

Avenida Monseñor Rivero.

Plazuela del Estudiante.

Calle Libertad.

Plaza principal.

Catedral Metropolitana.

“Tenemos desplegado un plan de operaciones, el cual va a contar con 30 funcionarios de Tránsito para la ruta que va a ser la Monseñor Rivero hasta la plaza del Estudiante, la calle Libertad hasta la plaza principal, hasta llegar a la Catedral”, explicó Torrez.

Una vez que la imagen llegue a la Catedral Metropolitana, a las 19:00 se realizará el rezo del Santo Rosario.

Las actividades religiosas continuarán durante este sábado 28 de noviembre con la participación de movimientos apostólicos, marianos y grupos parroquiales y vicariales.