El perdonazo tributario continuará vigente hasta el miércoles 9 de diciembre, con beneficios para los contribuyentes que tengan deudas por impuestos municipales de bienes inmuebles y vehículos. La Alcaldía mantendrá los descuentos establecidos y ampliará sus horarios de atención para facilitar el pago.

Carlos Verazain, director administrativo tributario, explicó que el beneficio contempla un descuento del 50% para las gestiones anteriores a 2020 y la condonación del 100% de multas e intereses correspondientes a las gestiones 2021 a 2024.

Además, anunció que desde la próxima semana la atención en la Quinta Municipal se extenderá desde las 08:00 hasta las 18:00, con el objetivo de que más contribuyentes puedan acogerse al beneficio antes de su vencimiento.

“Pedirle a la población que no espere última hora para gozar de este beneficio tributario y se apersone a la Quinta Municipal a realizar sus pagos”, manifestó Verazain.

El director también recordó que los pagos pueden realizarse desde un celular o una computadora, sin necesidad de acudir a las oficinas municipales. Para ello, los contribuyentes deben ingresar a la plataforma Tu Municipio 24/7 y registrar el número de bien inmueble o la placa del vehículo.

“El descuento de ley ya está aplicado en el sistema y el propio sistema le genera un código QR para realizar el pago. Entonces, una operación que tarda 60 segundos y se puede realizar desde el celular”, explicó.