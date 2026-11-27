Si tiene planes de salir este fin de semana, será mejor llevar paraguas y algo de abrigo. El departamento de Cochabamba continuará bajo condiciones de inestabilidad atmosférica, con cielos nublados y probabilidad de precipitaciones durante los próximos días.

Así lo informó Marco Andrade, responsable del Centro de Monitoreo de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), quien explicó que el sábado 28 de noviembre será una de las jornadas con mayor probabilidad de lluvias.

“Todavía hay probabilidad de lluvia durante los siguientes días. Vamos a tener días nubosos y en Cochabamba la probabilidad más alta estaría para el día sábado, primero en horas de la mañana y posteriormente cerca de la medianoche”, detalló.

Los pronósticos meteorológicos consultados también anticipan precipitaciones tanto para el sábado como para el domingo, aunque la intensidad y los horarios pueden variar.

Además de las precipitaciones, Cochabamba experimentará un descenso de las temperaturas máximas en comparación con la semana anterior.

El especialista explicó que, después de registrar valores superiores a los 30 grados centígrados, las temperaturas se han moderado.

“Estamos alrededor de los 26, 25 grados de máxima, considerando que la semana anterior estuvimos arriba de 30. Estas son temperaturas más moderadas”, señaló.

Andrade agregó que las temperaturas mínimas se mantienen por encima de los 15 grados, de acuerdo con los registros que maneja el centro universitario.

El pronóstico no se limita a la ciudad de Cochabamba. Marco Andrade advirtió que también se esperan precipitaciones en otras regiones del departamento.

En el trópico cochabambino, la mayor probabilidad de lluvia está prevista para el sábado, mientras que en el cono sur se espera actividad importante durante la noche de esa misma jornada.

“Por ahora se espera para el día sábado lluvias en general en el departamento de Cochabamba, y en el trópico y zona del cono sur también se está esperando una actividad importante”, indicó.

Andrade explicó que las proyecciones indican la posibilidad de lluvias durante al menos los siguientes cinco días.

Sin embargo, aclaró que los pronósticos deben revisarse periódicamente para conocer cómo evoluciona el comportamiento de las precipitaciones.

“Al menos en los siguientes cinco días la probabilidad de lluvias todavía existe. Hay que ir evaluando cada tres o cuatro días, viendo nuevamente las proyecciones”, precisó.

A esta previsión se suma una alerta hidrológica naranja del Senamhi, con vigencia hasta el 28 de noviembre en distintas cuencas de Cochabamba, debido al riesgo de crecidas y posibles desbordes de ríos.