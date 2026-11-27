La filtración de presuntos audios que involucrarían a los senadores Branko Marinković y Ernesto Suárez, además del presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, generó cuestionamientos en el ámbito legislativo por supuestas negociaciones de cargos estatales y apoyos políticos con el Gobierno.

En las grabaciones también se menciona a Kathia Saucedo, abogada del equipo de juristas independientes y actual asesora de un diputado, quien negó cualquier participación en reuniones o acuerdos con las autoridades legislativas.

"Me he reunido con el presidente del Senado, Diego Ávila, para ningún tema, menos para esto", afirmó Saucedo. Asimismo, señaló que recibió cartas de Branco, debido a un proceso que tenía pendiente en una comisión y que fue reprogramado en tres oportunidades. Sin embargo, aseguró que no conoce al senador Marinkovic y negó haber participado en las supuestas reuniones.

La abogada también exigió que se verifique la autenticidad de las grabaciones antes de establecer responsabilidades y anunció que analizará posibles acciones legales.

Piden investigar los audios

Desde la Alianza Libre solicitaron que la Fiscalía investigue el contenido de las grabaciones, incluso de oficio, para esclarecer los hechos y determinar si existieron irregularidades.

"Son hechos también delictivos y vergonzosos para el país que el fiscal no está tomando las medidas que él tiene las facultades a veces de hacer investigaciones de oficio", cuestionó el asambleísta José Sánchez.

Por su parte, la senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ana Crispín, también expresó críticas al trabajo del Ministerio Público y cuestionó los criterios con los que se reciben las denuncias.

"Esa ventanilla única de la Fiscalía se ha convertido en un nido de corrupción, porque aceptan unas y otras no", manifestó.

Los legisladores demandan que se esclarezca el origen y la autenticidad de los audios, así como el contenido de las supuestas conversaciones sobre distribución de cargos y acuerdos políticos.