En medio de la investigación por la muerte de Pamela Patricia Ovando, dos familiares del principal sospechoso llegaron este viernes al Juzgado de Montero, donde se desarrolla su audiencia cautelar por el delito de feminicidio en grado de complicidad.

Se trata de L.Y. y G.A.Y., quienes fueron aprehendidos por su presunta participación en el hecho y serían hermanos de la pareja de la víctima, identificada por la Policía como el principal sospechoso. El hombre permanece prófugo y tiene un mandamiento de aprehensión en su contra.

Pamela Patricia, de 38 años, estaba desaparecida desde el 14 de noviembre. Después de más de 10 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado sin vida este viernes en la comunidad Turobito, en el municipio de Warnes, Santa Cruz. El caso es investigado por la Fiscalía como feminicidio.

El cadáver estaba dentro de una bolsa de yute de color rosado, semienterrado y entre matorrales. Su ubicación fue posible gracias al trabajo de efectivos policiales y perros especializados en la búsqueda de restos humanos, que participaron en los operativos desplegados en la zona.

El comandante policial de Montero-Norte Integrado, coronel Luis Meneses Estrada, informó que las características de la vestimenta permitieron presumir que se trataba de la mujer desaparecida.

“Se ha podido evidenciar de que por las características de la vestimenta se trataría de la víctima que estaba desaparecida desde el 14 de noviembre. En tal sentido estamos a la espera del fiscal y el personal especializado para que pueda hacer el levantamiento del cadáver”, manifestó en contacto con Notivisión.

El jefe policial también confirmó que el cuerpo se encontraba dentro de una bolsa de yute rosada y en avanzado estado de descomposición.

“La víctima se encuentra en una bolsa de yute color rosado y esto cabe destacar que los perros especializados en búsqueda de restos humanos han podido detectar con la ayuda de canes. Se ha podido encontrar, estoy caminando y buscando desde el día de ayer, estuvimos trabajando sobre este tema, pero ya al fin ya se ha podido dar con la ayuda de los canes”, señaló.

La pareja de Pamela sigue prófuga

Tras el hallazgo, la Policía apuntó a la pareja de Pamela como el principal sospechoso del crimen y confirmó que continúa trabajando para dar con su paradero.

“Se presume el autor, sería el autor su pareja, que está prófugo, pero se está tras las pesquisas, se está trabajando sobre la búsqueda de esta persona. Ojalá podamos encontrarlo lo más pronto posible”, sostuvo Meneses.