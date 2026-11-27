La Fiscalía identificó a la pareja de Pamela Patricia Ovando, de 38 años, como el principal sospechoso de su feminicidio y anunció que será aprehendido y cautelado. El hombre, identificado con las iniciales R.C.Y., permanece prófugo, mientras la Policía se encuentra movilizada para dar con su paradero.

La fiscal departamental de Santa Cruz, Rose María Barrientos, aseguró que el sospechoso ya está plenamente identificado y que será procesado por este hecho.

“Ya está plenamente identificado, va a ser procesado, aprehendido y cautelado. Es su pareja de la víctima de 38 años de edad”, manifestó la autoridad.

Durante sus declaraciones, Barrientos también reveló que, después de la desaparición de Pamela, sus familiares continuaron recibiendo mensajes de WhatsApp desde el teléfono celular de la víctima. Sin embargo, las investigaciones permitieron establecer que esos mensajes no eran enviados por ella, sino presuntamente por el autor del feminicidio.

“Ellos la última vez que estuvieron juntos fue el día 14 de noviembre en un local público consumiendo bebidas alcohólicas. A partir de ese día la señora ya no apareció más, pero sin embargo su familia seguía recibiendo mensajes de WhatsApp a través del teléfono celular. Se pudo conocer de manera cierta e indubitable de que esos mensajes eran remitidos por el autor del feminicidio”, explicó Barrientos al referirse a los móviles del crimen.

La fiscal también señaló que existían antecedentes de violencia familiar en la relación y describió al principal sospechoso como una persona agresiva.

“Había antecedentes de violencia familiar, un hombre bastante agresivo y que terminó quitándole la vida a su pareja”, sostuvo.

En el marco de las investigaciones, dos familiares del principal sospechoso fueron aprehendidos. Según la Fiscalía, ambas personas conocían que el hombre habría quitado la vida a Pamela.

“Hay dos personas que están aprehendidas, que son familiares del sindicado y que conocían de que el autor del hecho habría quitado la vida a la víctima. El 14 de noviembre fue la última vez que fue vista. Sus familiares acudieron a la Policía cumpliendo los procedimientos administrativos”, concluyó la fiscal departamental.