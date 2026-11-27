Un aparatoso accidente de tránsito fue reportado la tarde de este viernes 27 de noviembre en el cruce hacia Jatun Pampa–Chapisirca, en el municipio de Tiraque, departamento de Cochabamba.

De acuerdo con imágenes enviadas por seguidores, un camión de alto tonelaje habría impactado contra la estructura de un puente vehicular, provocando daños considerables en parte de la infraestructura.

Las imágenes compartidas por ciudadanos muestran las consecuencias del incidente, que generó preocupación por las condiciones de circulación en esta ruta.

Ante los daños reportados, se recomienda a los transportistas y conductores que circulan por la zona extremar precauciones y consultar con las autoridades sobre la habilitación de la vía y posibles rutas alternativas.

Imagen captura RR.SS.