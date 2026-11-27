La Policía Boliviana reforzó este viernes 27 de noviembre la seguridad en Plaza Murillo y sus alrededores, con el despliegue de efectivos en los principales accesos al centro político del país, ante la llegada de la multitudinaria marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) desde la ciudad de El Alto.

El operativo policial se concentró principalmente en inmediaciones de la Vicepresidencia del Estado, la Casa Grande del Pueblo y las calles que conectan con Plaza Murillo, donde se establecieron controles para evitar el ingreso de los manifestantes.

Se evidenció la presencia de uniformados en la calle Ayacucho, esquina Potosí, a pocas cuadras de Plaza Murillo, mientras las columnas de trabajadores continuaban avanzando por las principales vías de la ciudad.

Cierran accesos vehiculares a Plaza Murillo

El operativo incluyó restricciones a la circulación vehicular en los accesos a Plaza Murillo y sus alrededores, mientras trabajadores de distintas instituciones públicas abandonaban sus instalaciones.

Desde las inmediaciones de la Casa Grande del Pueblo se observó un despliegue de efectivos policiales encargados de custodiar el perímetro y controlar el tránsito de personas.

Contingentes policiales también resguardan ministerios y Ypfb

Además de Plaza Murillo, la Policía desplegó efectivos en otros puntos estratégicos de la sede de Gobierno, entre ellos el Ministerio de Salud, en cercanías de la Plaza del Estudiante, instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb) y Plaza San Francisco.

Los controles fueron instalados ante el avance de las columnas de manifestantes que descendieron desde El Alto, recorrieron la avenida Naciones Unidas y posteriormente ingresaron a la avenida 16 de Julio, conocida como El Prado paceño.

En el sector del Obelisco todavía se observaba el paso de trabajadores y representantes de distintas organizaciones sindicales que continuaban llegando al centro de la ciudad.

Movilización se desarrolla en medio del estado de excepción

La marcha se realizó en medio del estado de excepción vigente, circunstancia por la que las autoridades policiales reforzaron la vigilancia en las principales instituciones públicas y los accesos al centro político del país.

Hasta el momento de la cobertura, el reporte mostraba el avance de las columnas sindicales y el despliegue de seguridad, sin confirmar enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

La Policía mantenía el control del perímetro de Plaza Murillo mientras los movilizados continuaban su recorrido por el centro paceño.