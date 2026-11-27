Columnas de trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y diversas organizaciones sociales descienden la tarde de este viernes por la avenida Naciones Unidas rumbo al centro de la ciudad de La Paz, como parte de la denominada "Gran Marcha Nacional Pacífica" convocada a nivel nacional.

La movilización agrupa a sectores como la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz y la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (CTEUB). Portando pancartas y estandartes de sus respectivos sindicatos, los manifestantes iniciaron su recorrido tras concentrarse en El Alto y tienen previsto continuar su descenso por la avenida Kollasuyo hasta ingresar al casco viejo paceño.

Durante el trayecto, los dirigentes y bases ratificaron sus principales demandas frente a las recientes disposiciones del Ejecutivo. El sector movilizado expresa su rechazo al Decreto Supremo 5716, que dispuso el incremento en el precio del diésel, señalando que esta medida provocó el encarecimiento directo de los productos de la canasta familiar. Asimismo, el magisterio y los trabajadores manifestaron su oposición a las políticas de descentralización de la educación pública y fiscal, además de cuestionar reformas a los códigos Minero y de Seguridad Social.

La protesta se desarrolla bajo la vigencia del Estado de Excepción declarado en el país tras 53 días de conflictos y bloqueos previos. En este marco, se observa un fuerte contingente policial desplegado en puntos estratégicos, incluyendo las inmediaciones de la autopista La Paz-El Alto, con el objetivo de resguardar el orden público y evitar el bloqueo de vías o enfrentamientos durante el avance de la columna sindical.