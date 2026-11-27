La Dirección Departamental de Tránsito de Cochabamba informó que el camión involucrado en el accidente ocurrido en la avenida Villazón, en Sacaba, fue identificado y entregado a las autoridades, por lo que quedó secuestrado para continuar con las investigaciones.

El conductor se presentó ante la Fiscalía, pero se abstuvo de declarar, mientras que la víctima, un joven de 26 años, permanece internada con diagnóstico reservado y necesita una cirugía de columna.

El director departamental de Tránsito, Edwin Lobatón, explicó que, después de realizar trabajos de campo e identificar las características del vehículo, se logró ubicar al propietario en coordinación con el Ministerio Público.

"Se ha dado con el propietario del mismo y, en coordinación con la Fiscalía, se ha realizado todos los trabajos necesarios para que el mismo se pueda apersonar y haga entrega del camión", señaló.

La autoridad policial indicó que todavía quedan actos investigativos pendientes para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer quién conducía el camión al momento del accidente.

"Todavía nos falta establecer algunos aspectos y uno de ellos es si el propietario del camión se encontraba ese día conduciendo o no. Es un trabajo que todavía queda pendiente", precisó Lobatón.

El conductor se presentó y se abstuvo de declarar

De acuerdo con el abogado de la familia de la víctima, el conductor había sido citado para presentarse ante la Fiscalía de Sacaba a las 08:30 de la jornada, pero acudió un día antes acompañado de su abogado y decidió abstenerse de declarar.

El jurista explicó que la Policía y los familiares lograron identificar su domicilio en la localidad de Colomi, donde fue notificado para prestar su declaración informativa.

Asimismo, cuestionó que el conductor no hubiera auxiliado a la víctima después del accidente ni colaborado con la familia para activar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Ante esta situación, anunció que formalizarán sus solicitudes ante el Ministerio Público para que se emita la imputación formal y se solicite la aplicación de medidas cautelares.

La víctima necesita una cirugía de columna

El accidente ocurrió el 24 de noviembre, cerca de las 04:00, en inmediaciones de la rotonda de Quintanilla, sobre la avenida Villazón, en Sacaba.

Según los antecedentes, un camión impactó contra un vehículo tipo taxi que se encontraba estacionado. Por la fuerza del choque, el automóvil fue desplazado varios metros hasta colisionar contra un árbol, dejando herido al conductor.

La víctima, identificada como Alex, de 26 años, es estudiante de electromecánica y trabajaba como taxista para cubrir los gastos de sus estudios.

Actualmente permanece internado en una clínica con diagnóstico reservado. Su familia informó que necesita una cirugía de columna con urgencia y advirtió que corre el riesgo de quedar inmóvil si no recibe la intervención médica.

Los familiares también solicitaron apoyo económico a la población para cubrir los gastos de la operación y continuar con su recuperación.