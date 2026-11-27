El Programa Extraordinario de Protección y Equidad II (PEPE II) alcanzó a 262.208 beneficiarios que ya recibieron el pago, de un total de 2.038.938 personas habilitadas en sus dos componentes. El avance de ejecución llega al 12,86%, según el contador de pagos de la Gestora Pública.

De acuerdo con los datos actualizados al 26 de noviembre de 2026, el componente 1 del PEPE II registra 262.208 personas que ya cobraron, de un total de 1.023.258 habilitadas. Esto representa un avance del 25,62%.

Dentro de los programas y sectores incluidos en el registro, el bono Juancito Pinto alcanzó a 251.542 beneficiarios, de un total de 974.760 habilitados para el pago.

En el caso del bono Juana Azurduy, 10.402 personas recibieron el beneficio, de las 42.337 habilitadas. Mientras que el componente de ceguera registra 264 beneficiarios alcanzados, de un total de 6.176.

Por otra parte, el registro contempla a personas de centros de acogimiento y penitenciarios, con 57 habilitadas para el pago, aunque hasta la fecha de corte no se reportan beneficiarios alcanzados. En el componente de discapacidad tampoco se consignan datos de pagos ni del total habilitado.

Renta Dignidad

El segundo componente corresponde a la Renta Dignidad, que tiene un total de 1.015.680 personas habilitadas para recibir el beneficio. Sin embargo, el contador de la Gestora Pública no registra todavía beneficiarios alcanzados en este apartado.

Al sumar ambos componentes, el programa PEPE II cuenta con 2.038.938 personas habilitadas para el cobro y 262.208 que ya recibieron el pago, lo que representa una ejecución general del 12,86%.

Las cifras oficiales

¿Dónde se puede cobrar el PEPE II?

La Gestora Pública informó que el proceso de pago continúa para alcanzar a todas las personas habilitadas. Los beneficiarios pueden acercarse a cualquier entidad financiera autorizada para cobrar el beneficio de manera segura.

Para obtener más información, está disponible el sitio web www.gestora.bo y los canales oficiales de la institución en Facebook, X, Instagram, YouTube y TikTok.

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).