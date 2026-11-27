La sagrada imagen de la ‘Mamita’ de Cotoca partió la tarde de este viernes 27 de noviembre en peregrinación hacia Santa Cruz de la Sierra, motivo por el cual la Unidad Operativa de Tránsito desplegará un control especial en el casco viejo.

Al respecto, el director departamental de Tránsito, Marco Antonio Torrez, detalló que “tenemos desplegado un plan de operaciones, el cual va a contar con 30 funcionarios de Tránsito para la ruta que va a ser la Monseñor Rivero hasta la plaza del Estudiante, la calle Libertad hasta la plaza principal, hasta llegar a la Catedral”.

Cortes de circulación y ruta de la procesión

Las restricciones para los motorizados comenzarán a regir desde las 15:00 de esta jornada con el objetivo de resguardar la integridad de los feligreses que acompañarán el recorrido hasta la Basílica Menor de San Lorenzo.

Torrez precisó que el despliegue de los 30 efectivos cubrirá todo el trayecto que iniciará en el altar papal del segundo anillo y avenida Cristo Redentor, abarcando las siguientes vías:

Avenida Monseñor Rivero.

Plazuela del Estudiante.

Calle Libertad.

Plaza principal 24 de septiembre.

Catedral Metropolitana.

Cronograma de actividades religiosas

La agenda litúrgica para recibir a la patrona del oriente boliviano contempla actos centrales durante toda la tarde y noche de este viernes, además de encuentros con movimientos apostólicos, marianos y grupos parroquiales para el sábado 28 de noviembre.

Los horarios establecidos por las autoridades eclesiásticas para la jornada de hoy son los siguientes:

15:30: Celebración de la eucaristía solemne en el Santuario de Cotoca.

Celebración de la eucaristía solemne en el Santuario de Cotoca. 16:15: Partida oficial de la venerada imagen rumbo a la capital cruceña.

Partida oficial de la venerada imagen rumbo a la capital cruceña. 18:00: Inicio de la procesión desde el monumento a Cristo Redentor hacia la Catedral.

Inicio de la procesión desde el monumento a Cristo Redentor hacia la Catedral. 19:00: Rezo del Santo Rosario en compañía de la comunidad reunida en el templo principal.