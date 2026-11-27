El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) confirmó que el martes 1 de diciembre comenzará el pago de las rentas correspondientes a noviembre y del aguinaldo 2026, beneficiando a más de 65.600 rentistas en todo el territorio nacional.

El cronograma fue establecido para facilitar el acceso a estos recursos económicos, especialmente durante las semanas previas a las fiestas de fin de año.

El director general ejecutivo del Senasir, Alberto Bonadona, explicó que se habilitarán distintas modalidades de pago para atender las necesidades de los beneficiarios.

¡Estas son las fechas que debes conocer!

01 de diciembre: Inicio del pago de la renta de noviembre y el aguinaldo mediante abono en cuenta bancaria, ventanillas del Banco Unión y puntos externos autorizados.

02 de diciembre: Comienza el pago a domicilio para rentistas habilitados en las ciudades de La Paz y El Alto.

03 de diciembre: Se inicia el pago a domicilio en el resto del país, según la programación de Senasir.

Para facilitar el cobro de personas adultas mayores que no pueden trasladarse hasta una entidad financiera, Se mantiene habilitado su servicio de pago a domicilio.

Esta modalidad está dirigida a beneficiarios previamente autorizados que presentan dificultades de movilidad o condiciones de salud que les impiden acudir personalmente a cobrar su renta.

Según la entidad, más de 1.180 personas reciben atención mediante este mecanismo a nivel nacional.

Los rentistas que cuentan con abono en cuenta podrán acceder a sus recursos mediante los servicios bancarios habilitados, mientras que quienes cobran presencialmente deberán acudir a los puntos autorizados.