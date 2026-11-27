Bolivia y Perú reactivaron este viernes 27 de noviembre el Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional, después de cinco años de interrupción, con la firma de acuerdos destinados a fortalecer el comercio exterior, la cooperación industrial y el acceso boliviano a los puertos del Pacífico.

El encuentro se desarrolló en Lima y fue encabezado por el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y su homóloga peruana, Keiko Fujimori, quienes participaron junto a sus respectivos ministros y representantes del sector privado.

Durante la ceremonia se suscribieron instrumentos de cooperación entre las cámaras industriales de ambos países, además de un acuerdo de gestión comercial vinculado al puerto peruano de Ilo, que busca ampliar las facilidades para las operaciones de importación y exportación bolivianas.

Acuerdos buscan mejorar las condiciones para el comercio exterior

Uno de los convenios fue suscrito entre la Cámara Nacional de Industrias (CNI) de Bolivia y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) del Perú, con el propósito de fortalecer los vínculos empresariales y generar nuevas oportunidades de cooperación.

Asimismo, se presentó un convenio de gestión comercial entre la Empresa Nacional de Puertos del Perú (Enapu) y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, destinado a facilitar las operaciones comerciales mediante condiciones tarifarias preferenciales y mayores plazos de almacenamiento en el puerto de Ilo.

Durante la ceremonia se destacó que este instrumento permitirá mejorar las condiciones logísticas para la carga boliviana con destino a los mercados del Asia-Pacífico.

Para Perú, el acuerdo busca dinamizar las actividades portuarias y consolidar a Ilo como una alternativa logística para el comercio regional.

Fujimori plantea fortalecer carreteras y pasos fronterizos

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, destacó la importancia de retomar las reuniones bilaterales después de cinco años y consideró que ambos países tienen oportunidades para impulsar proyectos de infraestructura e integración.

"Tenemos grandes oportunidades cuando nuestros países fortalezcan sus pasos fronterizos, cuando se concluyan los tramos en las carreteras", manifestó.

La mandataria mencionó que existen tramos carreteros pendientes de aproximadamente 50 kilómetros en uno de los países y 40 kilómetros en el otro, cuya conclusión permitiría mejorar la conectividad.

También resaltó que los acuerdos deben traducirse en beneficios concretos para la población, especialmente para quienes habitan en las regiones fronterizas.

"Todas esas oportunidades se tienen que traducir, por supuesto, en beneficios directos para nuestros ciudadanos, sobre todo los más vulnerables, los que viven en las zonas fronterizas", sostuvo.

Rodrigo Paz ofrece puertos fluviales bolivianos para la integración

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz planteó que Bolivia pueda convertirse en un punto de conexión comercial entre los océanos Pacífico y Atlántico, aprovechando tanto la infraestructura portuaria peruana como las rutas fluviales bolivianas.

"Bolivia también quiere ofrecer la capacidad de integración de aquellos puertos fluviales que tenemos", expresó.

El mandatario destacó que aproximadamente el 48% de la frontera boliviana está vinculada al ámbito fluvial y señaló que esta característica representa una oportunidad para desarrollar corredores comerciales.

En ese contexto, mencionó proyectos de integración amazónica que permitirían conectar Brasil, Bolivia y Perú, además de iniciativas carreteras destinadas a mejorar el acceso a los puertos de Ilo, Matarani y Mollendo.

Paz también planteó la posibilidad de fortalecer la cooperación entre Perú, Bolivia y Chile como parte de una estrategia de integración sudamericana.

Ambos países establecen una nueva agenda de cooperación

Durante la jornada también se suscribió el Plan de Acción Ejecutivo de Lima, a cargo de los cancilleres de ambos países, como parte de los compromisos asumidos en el encuentro.

La agenda bilateral contempla asuntos relacionados con economía, comercio, seguridad fronteriza, integración logística, medio ambiente y desarrollo social.

Los mandatarios coincidieron en que la reactivación del gabinete binacional debe permitir avanzar en proyectos concretos y mantener una coordinación permanente entre ambos gobiernos.

El encuentro concluyó con la ceremonia de firma de convenios y los pronunciamientos de Paz y Fujimori, quienes ratificaron su intención de fortalecer la integración económica y la cooperación entre Bolivia y Perú.