El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico habría sido aprehendido en las últimas horas, en medio de las investigaciones sobre una presunta red de protección al narcotráfico.
27/11/2026 16:58
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El general Ángel Morales Calzadilla, conocido como “Lito”, habría sido aprehendido en las últimas horas en el marco de las investigaciones por supuesta protección a Sebastián Marset, que indaga presuntos vínculos entre exautoridades del Ministerio Público, efectivos policiales y una supuesta estructura de protección al narcotráfico.
De acuerdo con la información preliminar, el procedimiento se encuentra en desarrollo y todavía se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades para conocer dónde se habría realizado la aprehensión, las circunstancias del operativo y los posibles delitos que se investigan.
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