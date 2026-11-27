El general Ángel Morales Calzadilla, conocido como “Lito”, habría sido aprehendido en las últimas horas en el marco de las investigaciones por supuesta protección a Sebastián Marset, que indaga presuntos vínculos entre exautoridades del Ministerio Público, efectivos policiales y una supuesta estructura de protección al narcotráfico.

De acuerdo con la información preliminar, el procedimiento se encuentra en desarrollo y todavía se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades para conocer dónde se habría realizado la aprehensión, las circunstancias del operativo y los posibles delitos que se investigan.