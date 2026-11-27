La Central Obrera Departamental (COD) de Oruro protagonizó este viernes 27 de noviembre una multitudinaria marcha de protesta en rechazo al incremento del precio del diésel, el encarecimiento de los productos de la canasta familiar y la propuesta de descentralización educativa impulsada por el Gobierno nacional.

La movilización se desarrolló en el marco de la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB), que organizó protestas en diferentes regiones del país para expresar su rechazo a las recientes medidas gubernamentales.

Desde la ciudad de Oruro, un reporte de Red Uno mostró la participación de diferentes organizaciones sindicales y sociales que se sumaron a la jornada de protesta.

Maestros y juntas vecinales participan en la movilización

Entre los sectores que participaron en la protesta estuvieron representantes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, el magisterio urbano, el magisterio rural y otras organizaciones afiliadas a la COD.

Los movilizados expresaron su preocupación por las consecuencias económicas de las disposiciones del Ejecutivo y cuestionaron la propuesta de descentralización educativa, una de las principales demandas del sector del magisterio.

La protesta estuvo encabezada por la dirigencia de la Central Obrera Departamental, que acompañó las demandas de las organizaciones participantes.