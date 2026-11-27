La Fuerza Especial de Lucha Contra Delitos Ambientales (Felcda) aprehendió a un hombre de 25 años acusado de intentar comercializar cuatro tortugas silvestres en el municipio de Quillacollo, en Cochabamba.

El operativo se realizó el jueves 26 de noviembre, cuando los efectivos policiales interceptaron al sujeto, quien llevaba dos tortugas silvestres dentro de una mochila. Tras la intervención, se confirmó que eran cuatro los animales rescatados.

De acuerdo con el reporte policial, el hombre fue puesto a conocimiento del Ministerio Público y actualmente espera su audiencia de medidas cautelares.

Los cuatro animales serán trasladados al Centro de Atención Municipal (CAT), dependiente de la Alcaldía de Cochabamba, donde recibirán atención veterinaria y serán sometidos a una evaluación para conocer su estado.

La intervención busca garantizar el cuidado de las tortugas silvestres, que fueron rescatadas antes de que se concrete su comercialización.

Venta está prohibida

Desde la Felcda recordaron que la comercialización de animales silvestres está prohibida por las leyes 1333 y 1525. El caso se encuentra en conocimiento del Ministerio Público, mientras se aguarda la audiencia cautelar del aprehendido.