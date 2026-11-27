La multitudinaria marcha convocada por la Central Obrera Boliviana (COB) llegó la tarde de este viernes 27 de noviembre al centro de la ciudad de La Paz, después de descender desde El Alto en rechazo al incremento del precio del diésel, la propuesta de descentralización educativa y otras medidas del Gobierno nacional.

La movilización comenzó con una concentración en el Polifuncional de la Ceja de El Alto, desde donde cientos de trabajadores y representantes de organizaciones sindicales iniciaron su recorrido hacia la sede de Gobierno, portando pancartas, banderas y estandartes.

Las columnas de manifestantes descendieron por la avenida Naciones Unidas y continuaron por la avenida Kollasuyo, hasta ingresar al centro paceño.

Mineros, maestros y fabriles participaron en la movilización

Entre las organizaciones participantes estuvieron representantes de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), la Central Obrera Departamental (COD) de La Paz y la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia (Cteub).

Los sectores movilizados expresaron su rechazo al Decreto Supremo 5716, que estableció el mecanismo de actualización del precio del diésel, al considerar que el incremento del combustible repercute directamente en los costos de producción y en el encarecimiento de los productos de la canasta familiar.

Asimismo, los maestros ratificaron su oposición a la propuesta de descentralización educativa, mientras otras organizaciones cuestionaron posibles modificaciones al Código Minero y al Código de Seguridad Social.