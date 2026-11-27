La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este viernes 27 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, marcadas por un descenso gradual tanto en el precio de compra como en el de venta desde la apertura hasta el cierre de las operaciones.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 12,02 para la compra y Bs 12,05 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia cerró con un precio de Bs 12,02 para la compra y Bs 12,05 para la venta.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó un retroceso progresivo conforme avanzaron las horas:

06:00 a.m.: La jornada arrancó con la divisa cotizándose en Bs 12,09 para la compra y Bs 12,08 para la venta .

Mediodía: Ambos indicadores registraron una primera caída, situándose en Bs 12,05 para la compra y Bs 12,07 para la venta.

Cierre de jornada: La cotización continuó bajando hacia el final de la tarde hasta concluir en Bs 12,02 (compra) y Bs 12,05 (venta).

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,85 —un centavo menos respecto a los Bs 11,86 del jueves—, manteniéndose por debajo de las cotizaciones de cierre registradas en el mercado paralelo informal.