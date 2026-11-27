Efectivos de la Policía Boliviana emplearon agentes químicos la tarde de este viernes para dispersar a una multitudinaria columna de sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y la Central Obrera Departamental (COD) que intentaba ingresar a la plaza principal 14 de Septiembre, en el centro de Cochabamba.

Para contener el avance de los manifestantes y proteger los edificios gubernamentales ubicados en el casco viejo, las fuerzas del orden instalaron al menos dos anillos de seguridad en los accesos a la plaza. Ante la presión de los marchistas por romper el cerco policial, los uniformados procedieron a la gasificación para despejar el sector.

El comandante departamental de la Policía, Henry Ontiveros, justificó la intervención señalando que se buscó prevenir daños a las entidades estatales y mantener expedita la transitabilidad en la ciudad bajo la vigencia del Estado de Excepción.

"Se ha registrado acá en Cochabamba una marcha multitudinaria, la cual amenazaba con realizar actos vandálicos en todo lo que es la plaza principal. Es por eso que se están resguardando las instituciones públicas que se encuentran al interior (...). Se está haciendo el uso racional de la fuerza", declaró la autoridad policial.

Ontiveros confirmó que el operativo dejó personas arrestadas, cuya cifra exacta será cuantificada para posteriormente formalizar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Asimismo, enfatizó que los controles continuarán para evitar el bloqueo de vías o la paralización del transporte en la capital valluna.

La movilización en Cochabamba forma parte de la jornada de protesta nacional convocada por el ente matriz de los trabajadores en rechazo al Decreto Supremo 5716 que incrementó el precio del diésel, el encarecimiento de la canasta familiar y las medidas de descentralización educativa.