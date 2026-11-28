La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Ximena Arispe, afirmó que la marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) tuvo fines políticos y buscó generar inestabilidad en el Gobierno central.

La legisladora, quien también preside la Comisión de Defensa y Policía de la Cámara de Diputados, cuestionó los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones y expresó su preocupación por el hallazgo de explosivos y dinero en efectivo.

“Personalmente considero que esto es político para generar inestabilidad del Gobierno central”, sostuvo Arispe al referirse a la movilización de la COB y sus sectores afiliados, que se desarrolló en ciudades como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Oruro y Potosí.

La diputada señaló que en la tranca de Achica se incautó una importante cantidad de material explosivo y se aprehendió a cuatro personas que llevaban dinero. También mencionó que en otros departamentos se registraron enfrentamientos.

“En la tranca de Achica se ha podido incautar bastante dinamita, se ha visto la incautación de guías, cuatro personas aprehendidas, las cuales estaban con dinero. Se está cuantificando cuánto es la cantidad, es preocupante”, remarcó.

En ese sentido, Arispe sostuvo que la movilización no puede considerarse pacífica debido a las agresiones registradas. Asimismo, justificó el resguardo de la seguridad de la población por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas.

“La movilización por ningún lado es pacífica porque vemos agresión y ante una agresión siempre se tiene que resguardar la seguridad del pueblo boliviano”, afirmó. Añadió que el Comando General de la Policía dispuso que la protección de la población esté a cargo no solo de efectivos policiales, sino también del Ejército.

Incautación de explosivos y dinero

Las declaraciones de la legisladora se conocen luego de que la Policía Boliviana informara sobre el secuestro de 440 cartuchos de dinamita, 400 metros de mecha lenta de seguridad, 100 fulminantes y Bs 50.000 en efectivo, durante operativos realizados en las últimas horas en el contexto de la marcha de la COB.